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Ciência

Gráfico: como astrônomos descobrem planetas ao redor de outras estrelas?

Entenda como funciona a caçada a esses orbes distantes.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 Maio 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem de planetas orbitando em volta de uma estrela.
 (Nasa Hubble Space Telescope/Reprodução)
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Gráfico: como astrônomos descobrem planetas ao redor de outras estrelas? Priorizar nos meus resultados Google

Telescópios caçadores de exoplanetas, cujo exemplo mais famoso é o já aposentado Kepler – que operou entre 2009 e 2018 e identificou 2.778 orbes alienígenas –, usam truques sutis para detectar exoplanetas. Da sombra que o planeta faz quando passa na frente de sua estrela, é possível deduzir seu tamanho. Da maneira como a estrela oscila, sai a massa – pois estrelas “dançam” um pouquinho em resposta à gravidade de seus planetas.

Tendo em mãos tamanho e massa, calcula-se a densidade – que diz, por exemplo, se o planeta é sólido ou gasoso. Por último, caso o planeta tenha atmosfera (como o nosso), a luz da estrela que atravessa a atmosfera antes de nos alcançar carrega consigo informações sobre o coquetel de gases que a compõem.

Carrega porque cada molécula filtra a luz de uma maneira diferente, absorvendo certas cores (que equivalem a comprimentos de onda de radiação eletromagnética) e deixando outras cores passarem e alcançarem o telescópio. O nome dessa técnica é espectroscopia, e é graças a ela que sabemos a composição química de tudo no Universo – inclusive o Sol.

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Gráfico, em fundo verde, explicando o método de detecção de novos planetas.
(Arte/Superinteressante)
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TAGS:
estrela
Exploração espacial
Mistérios do universo
TELESCÓPIO
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