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História

Já houve algum ano sem guerras na história da humanidade?

Provavelmente não. Mas é uma pergunta difícil de responder – e por vários motivos.

Por Rafael Battaglia 14 set 2021, 12h27 | Atualizado em 14 set 2021, 12h30
Foto de soldadinhos de brinquedo.
 (RichLegg/Getty Images)
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Essa é uma pergunta que, na prática, é impossível de responder. Primeiro por falta de documentação: guerras tribais entre povos caçadores-coletores, por exemplo, não deixaram registros escritos.

Em segundo lugar, porque a resposta dependeria dos critérios que você adota para definir o que é uma guerra – e delimitar seu começo e fim. Por exemplo: Benjamin Lessing, pesquisador da Universidade de Berkeley, na Califórnia, calcula que o impacto humano do conflito entre autoridades e narcotraficantes no México, na Colômbia e no Rio é equiparável ao de uma guerra civil.

Para você ter uma ideia, só no México, entre 2006 e 2021, 350 mil pessoas morreram na guerra ao narcotráfico. É um número maior que guerras como a da Bósnia (1991-1995, 105 mil mortos) e a do Afeganistão (212 mil mortos desde 2001).

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Um número frequentemente citado é o de que houve 268 anos sem guerra nos últimos 3.421 anos – 227, 235, e 257 anos de paz também aparecem em algumas estimativas. Tudo isso, contudo, já foi desmentido. 

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Pergunta de @bolinho_descolado, via Instagram

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Sociedade
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