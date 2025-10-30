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Comportamento

Manual: Como fazer um bom TCC

Confira essas dicas para fazer bonito do início ao fim do projeto

Por Manuela Mourão, Eduardo Lima 30 out 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem, de uma mulher, em pé, apresentando um slide diante de uma bancada de professores.
 (laflor/Getty Images)
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Manual: Como fazer um bom TCC Priorizar nos meus resultados Google

Base sólida

Ilustração, em fundo azul claro, de uma tesoura cortando uma folha de papel.
(Sassa Reis/Superinteressante)

Tudo começa com um pré-projeto caprichado. Escolha o objeto de pesquisa e defina um recorte com a ajuda de um orientador de confiança. Essa será a sua base nas etapas seguintes. Não tente abraçar o mundo: delimite seu estudo para conseguir fazer um bom trabalho, sem pretensão de revolucionar a ciência.

Disse me disse

Ilustração, em fundo azul claro, de uma rede acompanhada de de um par de óculos, um livro, um lápis, uma caneca.
(Sassa Reis/Superinteressante)

Privilegie fontes confiáveis, com reconhecimento acadêmico, que tratam diretamente do seu tema (e vá além da primeira página de resultados do Google). Organize seu tempo, separando algumas horas durante a semana para fazer fichamentos e estruturar seu projeto antes de colocar a mão na massa na versão definitiva.

Língua afiada

Ilustração, em fundo azul claro, de uma pessoa fazendo malabarismo com um notebook, uma caneta, uma ampulheta e dois blocos de anotações.
(Sassa Reis/Superinteressante)
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Para sua banca final, treine falar com clareza e segurança. Escolha avaliadores que tenham afinidade  com o tema. Faça a apresentação com base no formato escolhido: documentários pedem discursos com foco no processo criativo; livros, nas escolhas narrativas; e artigos, na pesquisa e análise. Adapte sua fala ao estilo do trabalho e ao perfil da banca.

Finalmente, livre!

Ilustração, em fundo azul claro, de folha de papel com chapéu e diploma de graduado.
(Sassa Reis/Superinteressante)

Após se formar, revise seu TCC com colegas, transforme partes dele em artigos, tente publicar em revistas ou eventos. Se o trabalho propõe soluções  práticas, apresente-o a empresas. Já os  TCCs mais criativos podem ser inscritos em concursos e festivais. O importante é não deixar o trabalho parado. Use-o como portfólio – ele pode abrir portas!

Siga

Para saber mais

Escolha um tema que você ame ou tenha real interesse – isso torna o processo mais leve, motivador e evita que o TCC se torne seu inimigo pelo caminho.

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Não converse só com o orientador. Outros professores podem encorajar; os alunos podem compartilhar experiências; e fontes especializadas tiram dúvidas práticas.

Descanse. Pausas são essenciais para manter a clareza, a saúde mental e não odiar seu trabalho. Sextar é mais que recomendado se feito com consciência.

Tudo bem recalcular a rota no meio do caminho. O TCC existe para aprender, e um dos melhores aprendizados a tirar dele é não entrar em pânico.

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Fonte: Como se faz uma tese, de Umberto Eco

Como se faz uma tese

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