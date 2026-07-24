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Comportamento

Manual: como se preparar para longas viagens

Seja de avião, carro ou busão, temos a checklist para não chegar ao destino com o corpo já quebrado.

Por Bela Lobato 24 jul 2026, 14h00
Mulher de cabelos castanhos presos, de costas, olhando pela janela de um avião para o céu azul e nuvens brancas. Ela segura um celular com a tela acesa no colo. À esquerda, o encosto de uma poltrona escura com revistas no bolso.
 (Chris Curry/Unsplash)
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  1. Prepare a mochila
    Não saia sem água, um lanche de fácil digestão, uma muda de roupa, produtos básicos de higiene, documentos, remédios de uso contínuo, tapa-olho, fone e tampão de ouvido na bagagem de mão. Carregadores ou powerbanks também podem salvar em imprevistos.

    Mochila rosa e azul com fones de ouvido brancos, máscara de dormir azul e garrafa de água vermelha. Ao lado, um pote verde com a frase Remédio não esquecer e uma carteira de estudante azul com foto de uma mulher. Tudo sobre um fundo azul com bordas brancas, simulando um nicho, e laterais verdes.
    (Dayana Ilustra/Superinteressante)

  2. Prepare o look
    Em aviões e ônibus, o ar condicionado costuma castigar durante a viagem, mas, ao mesmo tempo, pode estar calor do lado de fora. Priorize conforto e versatilidade: vá com um look mais básico que possa ser complementado por camadas extras.

    Ilustração de uma pessoa com cabelo preso, vestindo jaqueta verde, camiseta branca com EU e um coração vermelho, e CONFOR abaixo, calça jeans azul e botas pretas. Ela se olha no espelho, que reflete a mesma imagem, mas com o texto invertido
    (Dayana Ilustra/Superinteressante)

  3. Prepare o corpo
    Passar horas sentado é uma provação para o seu corpo. Se alongue antes e durante a viagem, se possível. Aposte em refeições leves, evite bebidas alcoólicas e café, e deixe à mão remédios para enjôo e dor muscular. Considere usar uma meia de compressão para evitar o inchaço nos pés, que provoca desconforto e riscos vasculares.

    Ilustração de pessoa de pele clara, cabelo escuro, vestindo camiseta branca com EU ❤️ CONFORTO, calça azul e tênis pretos, com a mão na testa, em um fundo azul com contornos de cadeiras
    (Dayana Ilustra/Superinteressante)

  4. Truques de expert
    Já tentou dormir em uma poltrona apertada sem encontrar posições para as pernas? Seja qual for a superfície, uma meia antiderrapante ajuda a fixar os pés sem deslizar. Na internet, há muitos tipos de travesseiros e suportes infláveis que não ocupam espaço na mala e podem servir de apoio para pescoço, pés ou lombar.
    Siga
    Mulher jovem com coque, usando fones de ouvido, travesseiro de pescoço vermelho, moletom verde e calça azul, sentada em poltrona de avião com a janela ao fundo.
    (Dayana Ilustra/Superinteressante)

    Dicas a mais

  • Em voos internacionais, beba bastante água para minimizar os efeitos do jetlag (e do ar condicionado).
  • Separe livros, baixe vídeos e filmes para assistir, mas evite virar a noite olhando para as telas. Para os nauseados, podcasts e audiolivros são uma boa pedida.
  • Um cachecol macio é uma peça coringa: pode aquecer, servir de tapa olho ou afofar áreas de atrito e desconforto na poltrona.
  • Prepare-se para estar apresentável na chegada, especialmente em casos de atraso. Lenços umedecidos, xampu a seco e desodorante complementam bem o kit.
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viagem
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