Manual: como se preparar para longas viagens
Seja de avião, carro ou busão, temos a checklist para não chegar ao destino com o corpo já quebrado.
- Prepare a mochila
Não saia sem água, um lanche de fácil digestão, uma muda de roupa, produtos básicos de higiene, documentos, remédios de uso contínuo, tapa-olho, fone e tampão de ouvido na bagagem de mão. Carregadores ou powerbanks também podem salvar em imprevistos.
- Prepare o look
Em aviões e ônibus, o ar condicionado costuma castigar durante a viagem, mas, ao mesmo tempo, pode estar calor do lado de fora. Priorize conforto e versatilidade: vá com um look mais básico que possa ser complementado por camadas extras.
- Prepare o corpo
Passar horas sentado é uma provação para o seu corpo. Se alongue antes e durante a viagem, se possível. Aposte em refeições leves, evite bebidas alcoólicas e café, e deixe à mão remédios para enjôo e dor muscular. Considere usar uma meia de compressão para evitar o inchaço nos pés, que provoca desconforto e riscos vasculares.
- Truques de expert
Já tentou dormir em uma poltrona apertada sem encontrar posições para as pernas? Seja qual for a superfície, uma meia antiderrapante ajuda a fixar os pés sem deslizar. Na internet, há muitos tipos de travesseiros e suportes infláveis que não ocupam espaço na mala e podem servir de apoio para pescoço, pés ou lombar.Siga
Dicas a mais
- Em voos internacionais, beba bastante água para minimizar os efeitos do jetlag (e do ar condicionado).
- Separe livros, baixe vídeos e filmes para assistir, mas evite virar a noite olhando para as telas. Para os nauseados, podcasts e audiolivros são uma boa pedida.
- Um cachecol macio é uma peça coringa: pode aquecer, servir de tapa olho ou afofar áreas de atrito e desconforto na poltrona.
- Prepare-se para estar apresentável na chegada, especialmente em casos de atraso. Lenços umedecidos, xampu a seco e desodorante complementam bem o kit.