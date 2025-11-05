O cânone bíblico é imutável?

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Sim. O melhor seria falar de cânones bíblicos, no plural – cada vertente religiosa tem o seu. Algumas tradições, como as Igrejas Ortodoxas Etíope e Eritreia, têm 81 livros. Já os protestantes consideram 66. Os católicos também, mas adicionam outras sete escrituras sagradas, totalizando 73 livros.

Esses sete livros extras são chamados deuterocanônicos, e estão presentes na Septuaginta, uma tradução em grego do Antigo Testamento. Eles foram fixados no cânone católico com o Concílio de Trento, em 1564. No entanto, deixaram de ser reconhecidos pelo judaísmo rabínico nos primeiros séculos da era comum e pelos protestantes a partir de Martinho Lutero.

O Lutero também chegou a duvidar da canonicidade de alguns livros do Novo Testamento, como Tiago, Hebreus e Apocalipse, mas que depois foram aceitos e incorporados pelas igrejas protestantes. A rejeição dos deuterocanônicos por vários dos reformadores foi a última grande mudança no cânone cristão.

O cânone bíblico surgiu a partir de discussões e acordos entre fiéis e autoridades religiosas que já usavam os textos que compõem a Bíblia em seu cotidiano religioso, e depois foi validado e endossado por concílios oficiais. A canonização não é uma escolha aleatória, e sim um reconhecimento de textos que já são entendidos como normativos pela comunidade.

O reconhecimento dos livros do Novo Testamento foi guiado por alguns critérios como apostolicidade (vínculo do autor com Cristo), antiguidade (datação do livro próxima aos eventos) e catolicidade (aceitação geral do texto entre as comunidades cristãs primitivas). Como não existem apóstolos vivos hoje (alguém que tenha andado ao lado de Jesus na Palestina do século 1), o cânone está fechado para novas adições ou remoções.

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A palavra vem do grego kanōn, que representava um instrumento de medição. Ela passou a representar a norma para o que é sagrada escritura e regra de fé e o que não é.

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Pergunta de @miltonpereira1986, via Instagram

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Fonte: Andrey Masson, teólogo e pastor