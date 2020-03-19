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Saúde

O pH da água influencia a nossa saúde?

Você provavelmente já ouviu falar de água alcalina. Será que faz sentido pagar mais caro por ela? Ou é só marketing?

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 mar 2020, 16h18 | Atualizado em 19 mar 2020, 16h20
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 (Gustavo Pedrosa/Superinteressante)
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O pH da água influencia a nossa saúde? Priorizar nos meus resultados Google

Não. Algumas empresas de fato vendem água alcalina por um preço salgado, lucrando em cima de uma fake news de WhatsApp que afirma o seguinte: como o pH do sangue humano é ligeiramente básico – algo entre 7,35 e 7,45 em vez de 7, que é neutro –, beber água com o pH correspondente teria efeitos quase mágicos, como retardar o envelhecimento. Isso é besteira da grossa.

“Água alcalina é só água”, diz a médica Alicia Kowaltowski, professora de Bioquímica da USP. “Não tem nenhum benefício à saúde diferente de água comum, nada justifica o alto custo.” Tanto é que a água, ao entrar no organismo, passa pelo estômago – onde é misturada a enzimas ácidas, com pH entre 1,5 e 3,5. Isso não a impede de ser absorvida pelo intestino depois. Cada órgão exige um pH diferente, e seu corpo é perfeitamente capaz de manter esse equilíbrio.

É sempre bom lembrar que as moléculas de H2O, por si só, não são ácidas ou alcalinas. O que aumenta ou diminui o Ph da solução são as substâncias dissolvidas nela. É evidente que um gole de água com soda cáustica é extremamente alcalino e fará alguma diferença para sua saúde – porque irá corroer sua garganta por dentro. Mas uma alcalinidade leve, como a propiciada por um pouquinho de bicarbonato de sódio, não fará diferença alguma.

A Alicia Kowaltowski, diga-se de passsagem, escreveu um texto extremamente completo sobre água alcalina que está disponível no site dos nossos amigos da revista Saúde. Dê uma lida para se aprofundar mais no assunto aqui.

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Pergunta de @adrianacristofoligorri, via Instagram

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ácido
água com gás
Alcalino
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