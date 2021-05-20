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Sociedade

O que acontece com as roupas que não são vendidas nas lojas?

Parte das peças vai para a doação, enquanto outras acabam indo parar no lixo.

Por Carolina Fioratti 20 Maio 2021, 19h45 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h33
Foto de uma mulher vendo vestidos numa arara, em uma loja de roupas.
 (Maskot/Getty Images)
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Doação. Ou lixo, que é o mais comum (principalmente com roupas de grife, que não entram em promoção para manter a ideia de exclusividade).

Entre 50% e 75% de uma coleção sai nas lojas pelo preço original. As sobras são encaminhadas para bazares, outlets e afins. Ao final dessa repescagem, sobra em média 7% do total. Alguma empresas doam essas roupas malsucedidas, outras incineram o material.

No Brasil, 32 mil empresas produzem 5,5 bilhões de peças anualmente. Destas, 150 milhões encalham. Para não falar em 175 mil toneladas de aparas e fios que sobram da fabricação – 80% disso não é reciclado. Ou seja: vale consumir marcas que dão um fim digno aos seus excedentes.

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Pergunta de @goettemsics, via Instagram

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Fonte: Júlia Baruque Ramos, especialista em tecnologia têxtil da EACH-USP

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doação
Lixo
Moda
Roupas
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