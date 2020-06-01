O que as pessoas fazem quando ganham prêmios em barras de ouro?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Elas vão até aqueles sujeitos que andam no centro com uma placa “compro ouro” pendurada no peito e vendem tudo para ele. Brincadeira. As pessoas que ganhavam o Show do Milhão nunca chegavam a encostar no ouro. Elas recebiam um certificado de posse do metal precioso, e então podiam assinar uma procuração que autorizava o SBT a negociar esse certificado e trocá-lo pelo equivalente em dinheiro.

Você pode se perguntar: então não era mais fácil o Silvio Santos depositar a grana direto na conta do vencedor? Claro que sim, mas isso é proibido por lei: a única instituição autorizada a distribuir dinheiro por aí, no Brasil, é a Caixa Econômica Federal, por meio das Loterias. De resto, as empresas podem sortear mercadorias nacionais e importadas, imóveis, pacotes de viagens ou passagens de avião, bolsas de estudo, ingressos para espetáculos como shows, peças de teatro etc. e, é claro, certificados de barras de ouro.

Atualização: desde dezembro de 2018, a fiscalização de sorteios e promoções não é mais realizada pela Caixa Econômica Federal, e sim pela Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria, do Ministério da Economia. A regra, porém, continua valendo.