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Cultura

O que as pessoas fazem quando ganham prêmios em barras de ouro?

Elas vão até aqueles sujeitos que andam no centro com uma placa "compro ouro" pendurada no peito e vendem tudo para ele. Brincadeira.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jun 2020, 09h04 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h21
SI_411_Ouro
 (vasabii/iStock)
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O que as pessoas fazem quando ganham prêmios em barras de ouro? Priorizar nos meus resultados Google

Elas vão até aqueles sujeitos que andam no centro com uma placa “compro ouro” pendurada no peito e vendem tudo para ele. Brincadeira. As pessoas que ganhavam o Show do Milhão nunca chegavam a encostar no ouro. Elas recebiam um certificado de posse do metal precioso, e então podiam assinar uma procuração que autorizava o SBT a negociar esse certificado e trocá-lo pelo equivalente em dinheiro.

Você pode se perguntar: então não era mais fácil o Silvio Santos depositar a grana direto na conta do vencedor? Claro que sim, mas isso é proibido por lei: a única instituição autorizada a distribuir dinheiro por aí, no Brasil, é a Caixa Econômica Federal, por meio das Loterias. De resto, as empresas podem sortear mercadorias nacionais e importadas, imóveis, pacotes de viagens ou passagens de avião, bolsas de estudo, ingressos para espetáculos como shows, peças de teatro etc. e, é claro, certificados de barras de ouro.

Atualização: desde dezembro de 2018, a fiscalização de sorteios e promoções não é mais realizada pela Caixa Econômica Federal, e sim pela Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria, do Ministério da Economia. A regra, porém, continua valendo. 

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