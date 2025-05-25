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Ciência

O que é lorem ipsum?

Como um naco de texto escrito por Cícero na Roma Antiga é usado para diagramar a Super até hoje.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 Maio 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem, em fundo branco, com parágrafos aleatórios do texto latino Lorem Ipsum.
 (amtitus/Getty Images)
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É um longo trecho de texto nonsense escrito em latim que profissionais do design e da editoração – como a equipe de arte da Super – usam para preencher espaço no layout das páginas enquanto o texto de verdade não fica pronto. O nome vem das primeiras palavras do blá-blá-blá: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing… 

O “Lorem”, como é conhecido carinhosamente na redação, originalmente consiste em trechos do diálogo socrático De finibus bonorum et malorum (“Sobre os fins do bem e do mal”, em português), um texto sobre epicurismo escrito pelo célebre orador romano Cícero no ano 45 antes de Cristo. As palavras, porém, foram picotadas e misturadas: o próprio “lorem” originalmente era dolorem, que significa “dor”. 

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Hoje, existe um site inteiro dedicado a gerar trechos arbitrariamente longos de lorem ipsum: o lipsum.com. O endereço também conta a breve história de como o professor Richard McClintock, que leciona latim na Faculdade Hampden-Sydney nos EUA, encontrou a obra original de Cícero: foi graças a uma palavra incomum, consectetur, que não aparecia em outros documentos escritos na Roma Antiga.

“É um fato conhecido que o leitor se distrai com o conteúdo legível de uma página ao observar seu layout. A vantagem de usar o Lorem Ipsum é que ele tem uma distribuição de letras mais ou menos normal, em oposição ao uso de algo como conteúdo aqui, conteúdo aqui, conteúdo aqui repetido várias vezes”, explica Clintock no site.

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Fique agora com o parágrafo mais comum de Lorem Ipsum, cultuado pelos editores como os infinitos dígitos do número Pi são pelos matemáticos:

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

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