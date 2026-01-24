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Ciência

O que esquenta mais rápido: marmita de vidro ou de plástico?

Saiba qual delas agiliza seu almoço na copa da empresa.

Por Luiza Lopes 24 jan 2026, 18h00
Imagem, em fundo rosa, de um pote de vidro contendo ovos e legumes. Ao lado, vê-se um pote de plástico contendo morangos.
 (Tatiana/Getty Images)
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O que esquenta mais rápido: marmita de vidro ou de plástico? Priorizar nos meus resultados Google

No micro-ondas, a comida tende a esquentar mais rápido em marmitas de plástico. O aparelho emite ondas eletromagnéticas que atravessam o recipiente e agitam as moléculas de água dos alimentos, esquentando-as. O plástico interfere pouco nesse caminho, permitindo que quase toda a energia chegue direto à comida.

Já o vidro absorve uma fração dessa energia e se aquece junto, em vez de deixá-la passar livremente. Isso faz com que parte do calor fique no próprio recipiente, e não apenas no alimento. Na prática, isso torna o aquecimento da comida um pouco mais lento.

Dá para perceber a diferença ao tocar na marmita: o vidro costuma estar muito quente ao toque, enquanto o plástico fica apenas morno. Isso não significa que a comida no vidro esteja necessariamente mais quente, mas sim que o recipiente acumulou calor.

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Na questão da segurança, o vidro leva vantagem. Ele é quimicamente estável, não reage com o alimento e não libera substâncias quando aquecido, mesmo após muitos usos. Também não mancha, não absorve cheiros e não sofre desgaste visível com o tempo. O cuidado principal é evitar queimaduras ao manusear, já que o recipiente retém bastante calor.

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O plástico exige mais atenção. Mesmo os potes indicados para micro-ondas podem, com o uso repetido, liberar pequenas quantidades de substâncias químicas, especialmente quando estão riscados, ressecados, deformados ou aquecidos por muito tempo. Gorduras e molhos quentes tendem a intensificar esse processo. Por isso, quanto mais antigo e desgastado o plástico, maior o risco. 

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comida
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