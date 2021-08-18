O que há dentro da bolsa da rainha Elizabeth 2ª?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Acredite se quiser: há um livro inteiro dedicado a este exato assunto – o título é What’s in the Queen’s Handbag? (em português, “o que há na bolsa da rainha?”, mas não uma tradução publicada por aqui).

O incrível é que ela leva bastante coisa – ao contrário do que se poderia imaginar de uma monarca que anda por aí acompanhada de um séquito. Há óculos de leitura, petiscos para seus cãezinhos da raça corgi, um canivete, pastilhas de menta, um estojinho de maquiagem metálico e até, em algumas ocasiões, palavras cruzadas recortadas de algum jornal do dia – ela gosta de resolvê-las quando há um tempinho livre.

Elizabeth também carrega uma nota de cinco ou dez libras para doar à Igreja quando vai a um culto; e em certos eventos traz consigo a própria câmera fotográfica.

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A bolsinha preta e discreta com que a rainha sempre aparece em fotos é da marca Launer, e o palácio de Buckingham contém mais de 200 exemplares desse modelo. Ah, o exagero.

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Pergunta de @_pamsantos, via Instagram.