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Sociedade

O que os procuradores procuram?

Saiba o que esse e outros termos do juridiquês significam.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2021, 08h54 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h33
Foto de um advogado assinando um documento.
 (boonchai wedmakawand/Getty Images)
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“Procurar” vem do latim curare – “cuidar” ou “vigiar”; daí vem a palavra “curador”.  O “pró-” do começo é um sufixo que significa ser a favor (como em “pró-vacina” vs. “antivacina”). Ou seja: “procurar” é cuidar de algo para alguém.

Todo advogado é um procurador que zela pelos interesses do cliente, mas no Brasil é comum chamar assim um tipo de advogado que é funcionário público e defende os interesses do município, o Estado ou a União.

No fim, o xis da questão é que o significado “procurar” foi de “cuidar de algo para alguém” para “ir atrás de alguma coisa” – uma mudança gradual de significado que não é explicada nos dicionários etimológicos que consultamos. 

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Dicionário de juridiquês

​​Desembargadores são juízes de segunda instância – que podem rever e modificar as decisões dos juízes de primeira instância, caso necessário. 

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Data venia significa “com o devido consentimento”. Expressão usada para começar respeitosamente uma fala em que você vai discordar de alguém.

Peculato é o crime em que um funcionário público rouba ou desvia  uma quantidade de dinheiro que está em sua posse por razões de trabalho. 

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Fonte: Glossário da Procuradoria-Geral da República.

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direito
Justiça
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