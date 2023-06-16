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Ciência

O que são créditos de carbono?

Eles vem em dois tipos: os exigidos pela legislação ambiental de um país e os espontâneos. Entenda esse mercado.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2023, 12h13 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Ilustração de mãozinhas trocando figurinhas com desenhos de plantas neles, representando os créditos de carbono.
 (Maryangela Alves/Superinteressante)
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São autorizações para poluir. Quando uma empresa compra um crédito de carbono, ela ganha o direito de emitir uma tonelada de dióxido de carbono.

Os créditos vêm em dois tipos. O primeiro existe em países onde o governo impõe um limite às emissões das empresas. Quem estoura esse limite em dez toneladas, por exemplo, é forçado a comprar dez créditos de quem emitiu menos que o combinado.

E é claro: se poucas empresas estiverem gerando créditos, o preço deles aumenta (um caso clássico de lei da oferta e procura). Isso é um estímulo para reduzir a poluição: quanto menos empresas verdes houver no mercado, mais caros serão os créditos.

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O segundo tipo de crédito de carbono é o que roda no mercado voluntário, sem regulamentação governamental. Quando um app de comida faz compensação das entregas, por exemplo, ele está pagando uma outra empresa para plantar árvores ou preservar a Amazônia.

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carbono
empresas
mercado
Poluição
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