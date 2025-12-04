O que são – e onde estão – as “terras raras”?
O Brasil tem a segunda maior reserva desses elementos cruciais para a economia mundial, mas explora pouco.
Existem 17 metais que são essenciais para fabricar celulares, carros elétricos e lasers. Eles não são achados em sua forma pura na natureza – compõem óxidos e minerais complexos, misturados a outros elementos. Isolá-los e purificá-los é difícil e caro – daí o apelido de “terras raras”. No infográfico abaixo, você vê as maiores jazidas desses metais (em milhões de toneladas).