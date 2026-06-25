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História

O que são os evangelhos sinóticos?

Já teve a sensação de déjà vu enquanto lia a Bíblia? Você não está sozinho.

Por Maria Clara Rossini 25 jun 2026, 08h00 | Atualizado em 1 jul 2026, 13h27
Mosaico bizantino de Jesus com auréola dourada, vestindo túnica azul, estendendo a mão direita para um homem doente com manchas escuras na pele, que aponta para si. Outros homens observam atrás de Jesus. Jesus curando o leproso.
 (Reprodução/Wikimedia Commons)
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Se você já leu o Novo Testamento da Bíblia, talvez tenha ficado com uma sensação de déjà-vu. Dos quatro evangelhos canônicos que descrevem a vida e ensinamentos de Jesus, três são chamados “evangelhos sinóticos”, pois compartilham muitas das mesmas histórias. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas contam os mesmos acontecimentos de forma semelhante ou até idêntica em algumas passagens. 

Algumas histórias em comum são Jesus acalmando o mar da Galileia e o encontro dos primeiros discípulos, além das cenas mais emblemáticas como a última ceia, a crucificação de Jesus e a ressurreição. Veja um exemplo abaixo:

Mateus 8:2 Marcos 1:40 Lucas 5:12
E, eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto, e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me.

O evangelho de João (o quarto e último do Novo Testamento) é o único que apresenta uma perspectiva diferente dos outros – e portanto não é considerado um evangelho sinótico.

Cerca de 76% do evangelho de Marcos pode ser encontrado em Lucas e Mateus. O mesmo vale para 41% do evangelho de Lucas e 46% de Mateus. Essas porções em comum são chamadas de “tradição tripla”. Além desses trechos, Mateus e Lucas ainda compartilham cerca de 24% das histórias entre si. No total, apenas 3% do evangelho de Marcos é único a ele, assim como 35% de Lucas e 20% de Mateus.

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Diagrama de pizza e fluxo mostrando a relação entre os Evangelhos Sinóticos. Marcos tem 76% de conteúdo, com 3% exclusivo, 3% compartilhado com Lucas e 18% com Mateus. Lucas tem 41% de conteúdo, com 35% exclusivo, 1% com Marcos e 23% com Mateus. Mateus tem 45% de conteúdo, com 20% exclusivo, 10% com Marcos e 25% com Lucas. A Tradição Tripla (Marcos, Lucas, Mateus) e a Tradição Dupla (Lucas, Mateus) são destacadas
(Wikimedia Commons/Montagem sobre reprodução)
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Os evangelhos sinóticos não contam apenas as mesmas histórias, mas também apresentam estruturas extremamente semelhantes, como a ordem das passagens nos versículos. Isso sugere uma dependência entre esses documentos históricos, como se um tivesse usado o outro como referência, ou como se todos tivessem sido baseados em uma fonte anterior. Essa questão é conhecida como “Problema Sinótico”

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Diversas hipóteses tentam explicar a relação entre os três evangelhos. A teoria mais aceita é a “hipótese de duas fontes”. Ela sugere que os evangelhos de Lucas e Mateus teriam sido inspirados por duas fontes: Marcos e um documento misterioso chamado Q (de quelle, que significa “fonte” em alemão).

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O tal Q nunca foi encontrado, e por isso essa teoria vem sendo questionada nas últimas décadas. No final das contas, ainda não há uma resposta definitiva para o problema.

Fontes: artigo “A Statistical Study of the Synoptic Problem”

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