O que são os evangelhos sinóticos?

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Se você já leu o Novo Testamento da Bíblia, talvez tenha ficado com uma sensação de déjà-vu. Dos quatro evangelhos canônicos que descrevem a vida e ensinamentos de Jesus, três são chamados “evangelhos sinóticos”, pois compartilham muitas das mesmas histórias. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas contam os mesmos acontecimentos de forma semelhante ou até idêntica em algumas passagens.

Algumas histórias em comum são Jesus acalmando o mar da Galileia e o encontro dos primeiros discípulos, além das cenas mais emblemáticas como a última ceia, a crucificação de Jesus e a ressurreição. Veja um exemplo abaixo:

Mateus 8:2 Marcos 1:40 Lucas 5:12 E, eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto, e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me.

O evangelho de João (o quarto e último do Novo Testamento) é o único que apresenta uma perspectiva diferente dos outros – e portanto não é considerado um evangelho sinótico.

Cerca de 76% do evangelho de Marcos pode ser encontrado em Lucas e Mateus. O mesmo vale para 41% do evangelho de Lucas e 46% de Mateus. Essas porções em comum são chamadas de “tradição tripla”. Além desses trechos, Mateus e Lucas ainda compartilham cerca de 24% das histórias entre si. No total, apenas 3% do evangelho de Marcos é único a ele, assim como 35% de Lucas e 20% de Mateus.

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Os evangelhos sinóticos não contam apenas as mesmas histórias, mas também apresentam estruturas extremamente semelhantes, como a ordem das passagens nos versículos. Isso sugere uma dependência entre esses documentos históricos, como se um tivesse usado o outro como referência, ou como se todos tivessem sido baseados em uma fonte anterior. Essa questão é conhecida como “Problema Sinótico”

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Diversas hipóteses tentam explicar a relação entre os três evangelhos. A teoria mais aceita é a “hipótese de duas fontes”. Ela sugere que os evangelhos de Lucas e Mateus teriam sido inspirados por duas fontes: Marcos e um documento misterioso chamado Q (de quelle, que significa “fonte” em alemão).

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O tal Q nunca foi encontrado, e por isso essa teoria vem sendo questionada nas últimas décadas. No final das contas, ainda não há uma resposta definitiva para o problema.

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Fontes: artigo “A Statistical Study of the Synoptic Problem”