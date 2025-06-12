Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
Ciência

O que são os “incêndios zumbis”?

Esse fenômeno meio bizarro ocorre no Canadá, na Rússia e também no Brasil.

Por Bruno Vaiano 12 jun 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Ilustração, em fundo azul cobalto, de uma floresta nevada com algumas árvores queimando.
 (Isadora Ferraz/Superinteressante)
Continua após publicidade
O que são os “incêndios zumbis”? Priorizar nos meus resultados Google

São um tipo de incêndio florestal que acontece embaixo da terra e é quase imperceptível – só é possível detectá-los porque o chão, às vezes, exala fumaça e fica quente a ponto de afungentar animais. Esse fogaréu subterrâneo se alimenta de um combustível chamado turfa: camadas de matéria orgânica em decomposição que se acumulam no solo como um pavê e se tornam particularmente inflamáveis em temporadas secas (a turfa é tão esquentadinha, diga-se, que se transforma em carvão quando passa alguns milênios soterrada sob altas pressões e temperaturas). 

Esse fenômeno acontece no Pantanal brasileiro e também nas florestas boreais e na tundra do Canadá e da Rússia, de onde vem o apelido “zumbi”: por lá, acontece da turfa em brasa sobreviver ao inverno, oculta sob um grosso cobertor de neve, e então reaparecer na primavera, iniciando um incêndio na mata. Da perspectiva dos bombeiros, é como se o fogo tivesse voltado do mundo dos mortos. 

A turfa representa aproximadamente 25% do carbono de origem orgânica presente na superfície da Terra – o problema de queimá-la é que esse carbono assume a forma de CO2 e sobe para a atmosfera, acentuando o efeito estufa. A quantidade de carbono liberado anualmente pelo fenômenos dos incêndios zumbis equivale a 15% das emissões humanas (carros, indústrias etc), e é muito difícil combatê-lo: um raio ou uma bituca de cigarro podem servir de ignição para um braseiro que durará meses. 

Continua após a publicidade

Pergunta de Robson Vilanova Ilha, de São Sepé (RS), via e-mail

Siga
Continua após a publicidade

Fontes: Serviço Geológico dos EUA (USGS); artigo “Can rain suppress smoldering peat fire?”, por Shaorun Lin e outros. 

Publicidade
TAGS:
ÁRTICO
canadá
incêndio
incêndios
zumbi
Zumbis
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO ESTUDANTE

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).