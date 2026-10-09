O que são raios vulcânicos?

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São descargas elétricas que acontecem nas plumas vulcânicas, as enormes nuvens de fumaça liberadas pelas erupções.

Elas seguem a mesma lógica dos raios comuns de tempestades. As nuvens de chuva são compostas principalmente por moléculas de água, na forma de gotículas e cristais de gelo. Na medida em que os ventos atmosféricos movimentam as nuvens e remexem seus interiores, partículas de gelo colidem entre si, fazendo com que aconteça uma transferência de carga elétrica. Algumas moléculas perdem elétrons (tornando-se positivas), enquanto outras ganham (tornando-se negativas).

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Essa carga elétrica se acumula e o campo elétrico se amplia até descarregar em um ponto próximo – geralmente, o chão. O circuito se fecha, e, nesse meio do caminho no qual as cargas viajam de um ponto a outro, o ar se aquece, emitindo o clarão de um relâmpago.

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O que resulta disso é um show de luzes como nenhum outro no planeta, enquanto milhares de disparos de energia rasgam e iluminam o breu do céu tomado pelas cinzas.

Os raios vulcânicos podem acontecer tanto pelo choque de cristais de gelo presentes nas plumas quanto pela interação de partículas rochosas nas cinzas. Mais especificamente, partículas de sílica, que normalmente não acumulariam carga elétrica, mas se tornam eletrificadas com a ajuda do carbono presente na atmosfera.

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Um caso recente de tempestade vulcânica aconteceu em 2022, com o vulcão submarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, localizado no Oceano Pacífico. Segundo estimativas de satélite, pelo menos 2.600 raios vulcânicos rasgavam o céu a cada minuto da erupção – um total de 200 mil descargas elétricas ao longo de 11 horas.

Se o resultado desses processos é, hoje, um dos fenômenos mais espetaculares a saírem da atmosfera, no passado, ele pode ter ajudado a dar origem à vida na Terra. Como sugere um conjunto de experimentos passados com eletrosíntese, é possível que, dentro da atmosfera primitiva do planeta, os raios vulcânicos tenham providenciado a energia necessária para que moléculas simples pudessem se converter em aminoácidos, as moléculas essenciais para o surgimento da vida.

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Pergunta de Robson Vilanova Ilha, São Sepé (RS).

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Fontes: capítulo “Volcanic Lightning”, em The Encyclopedia of Volcanoes; artigos “Adventitious carbon breaks symmetry in oxide contact electrification” e “Lightning rings and gravity waves: insights into the giant eruption plume from Tonga’s Hunga Volcano on 15 January 2022”