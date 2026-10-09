Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
Ciência

O que são raios vulcânicos?

Poderia ser o nome de uma banda de rock, mas é só um fenômeno natural

Por Diego Facundini 9 out 2026, 14h00
Um monstro vulcânico marrom-avermelhado com lava laranja escorrendo e uma boca aberta com dentes brancos, emitindo raios amarelos contra um céu escuro e tempestuoso
 (Impacieente/Superinteressante)
Continua após publicidade
O que são raios vulcânicos? Priorizar nos meus resultados Google

São descargas elétricas que acontecem nas plumas vulcânicas, as enormes nuvens de fumaça liberadas pelas erupções.

Elas seguem a mesma lógica dos raios comuns de tempestades. As nuvens de chuva são compostas principalmente por moléculas de água, na forma de gotículas e cristais de gelo. Na medida em que os ventos atmosféricos movimentam as nuvens e remexem seus interiores, partículas de gelo colidem entre si, fazendo com que aconteça uma transferência de carga elétrica. Algumas moléculas perdem elétrons (tornando-se positivas), enquanto outras ganham (tornando-se negativas).

Qual a probabilidade da Terra ser atingida por um asteroide grande?

Essa carga elétrica se acumula e o campo elétrico se amplia até descarregar em um ponto próximo – geralmente, o chão. O circuito se fecha, e, nesse meio do caminho no qual as cargas viajam de um ponto a outro, o ar se aquece, emitindo o clarão de um relâmpago.

Continua após a publicidade

O que resulta disso é um show de luzes como nenhum outro no planeta, enquanto milhares de disparos de energia rasgam e iluminam o breu do céu tomado pelas cinzas. 

Siga

Os raios vulcânicos podem acontecer tanto pelo choque de cristais de gelo presentes nas plumas quanto pela interação de partículas rochosas nas cinzas. Mais especificamente, partículas de sílica, que normalmente não acumulariam carga elétrica, mas se tornam eletrificadas com a ajuda do carbono presente na atmosfera.

Continua após a publicidade

Um caso recente de tempestade vulcânica aconteceu em 2022, com o vulcão submarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, localizado no Oceano Pacífico. Segundo estimativas de satélite, pelo menos 2.600 raios vulcânicos rasgavam o céu a cada minuto da erupção – um total de 200 mil descargas elétricas ao longo de 11 horas.

Se o resultado desses processos é, hoje, um dos fenômenos mais espetaculares a saírem da atmosfera, no passado, ele pode ter ajudado a dar origem à vida na Terra. Como sugere um conjunto de experimentos passados com eletrosíntese, é possível que, dentro da atmosfera primitiva do planeta, os raios vulcânicos tenham providenciado a energia necessária para que moléculas simples pudessem se converter em aminoácidos, as moléculas essenciais para o surgimento da vida.

Continua após a publicidade

Pergunta de Robson Vilanova Ilha, São Sepé (RS).

Continua após a publicidade

Fontes: capítulo “Volcanic Lightning”, em The Encyclopedia of Volcanoes; artigos “Adventitious carbon breaks symmetry in oxide contact electrification” e “Lightning rings and gravity waves: insights into the giant eruption plume from Tonga’s Hunga Volcano on 15 January 2022

Publicidade
TAGS:
eletricidade
erupção
raios
vulcão
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).