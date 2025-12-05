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Sociedade

O que significa a pontuação da bolsa de valores?

Entenda como funciona o cálculo do Ibovespa, o mais importante índice acionário brasileiro.

Por Bruno Carbinatto 5 dez 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem, em detalhe, de um painel com gráficos dos índices de bolsas de valores.
 (Anne Nygard/Unsplash)
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São pontos abstratos, feitos para mostrar se a bolsa subiu ou caiu. Quando o índice foi criado, em 1968, a bolsa calculou o valor de mercado (o preço somado de todas ações) de 27 empresas mais negociadas e atribuiu ao montante o valor 100. Não em reais, nem em dólares – apenas 100 pontos.

Desde então, mede-se a variação desse número. Se a pontuação do dia seguinte for 101, significa que o valor de mercado total das empresas subiu 1%. Se for 99, que caiu 1%. E assim por diante.

Atualmente, o índice ronda os 150 mil pontos. Isso significa que a bolsa vale 150 vezes mais? Não: é preciso colocar a inflação (e a troca de moedas) na conta. Mas a lógica segue a mesma. (Em termos reais, isto é, considerando a inflação, o pico da bolsa foi em 2008, que seria equivalente a mais de 190 mil pontos hoje.)

Isso tudo vale para o Ibovespa, o mais importante índice da bolsa. Ele reúne 84 papéis de 81 companhias brasileiras (empresas podem ter mais de um tipo de ação), com pesos diferentes – a mineradora Vale, por exemplo, corresponde sozinha a 12% do índice. A cada quatro meses, o índice é revisto pela B3, a empresa responsável pela bolsa, com algumas ações entrando ou saindo. Fora do Ibovespa há centenas de ações de empresas menores que também podem ser compradas e vendidas.

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