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O que significa dizer que um lençol tem 200 ou 400 fios?

Quanto maior o número de fios que se entrelaçam para formar os lençóis, mais macia, nobre – e cara – vai ser a roupa de cama.

Por Maria Clara Rossini 20 abr 2020, 14h46 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h21
SI_415_lencol
 (Siri Stafford/Getty Images)
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O que significa dizer que um lençol tem 200 ou 400 fios? Priorizar nos meus resultados Google

O número é a quantidade de fios presentes em uma polegada quadrada de tecido. Quanto mais fios por quadradinho, mais macia, nobre – e cara – vai ser a roupa de cama.

O lençol nada mais é do que um entrelaçado de fios. Eles são dispostos perpendicularmente na forma de um xadrez – os horizontais são os fios de urdume, e os verticais são os fios de trama. A indústria têxtil adota a polegada quadrada como padrão – são os inches dos Estados Unidos. Em centímetros, ela representa uma área de 2,54 cm de largura por 2,54 cm de altura.

Um jogo de cama de 200 fios terá 100 fios de urdume e 100 fios de trama dentro desse quadradinho, totalizando os 200 fios. O mesmo vale para os tecidos de 400, 600 e até 1000 fios (um jogo de cama desse último tipo, diga-se de passagem, custa no mínimo um real por fio – de R$ 1.000 para cima).

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Mas se um lençol tem 600 fios por quadradinho, o tecido não deveria ser mais grosso que um de 200 fios? Aí é que você se engana, amante dos colchões. Para “caber” em um quadradinho, os fios do lençol de 600 precisam ser muito mais finos do que os fios do lençol de 200. É isso que dá o toque aveludado à roupa de cama e deixa o cochilo muito mais gostoso.

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Pergunta de @henriquefrcampos, via Instagram.

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Cama Mesa e Banho
TECIDO
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