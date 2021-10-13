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Cultura

Os artistas são pagos para tocar em programas de auditório?

O que vale mais: um cachê ou uma exposição na TV aberta?

Por Rafael Battaglia 13 out 2021, 22h08 | Atualizado em 6 set 2024, 09h26
Foto de um microfone em um suporte.
 (Jeffrey Coolidge/Getty Images)
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Não. As assessorias da Globo e do SBT contaram a este Oráculo que os convidados não recebem cachê. Mas a grana que entra após uma aparição em rede nacional justifica a passadinha no estúdio – e justificava ainda mais quando discos físicos dominavam o mercado.

“Zezé di Camargo & Luciano lançaram o primeiro álbum no Faustão”, conta o jornalista Marcos Barrero, que dirigiu o Domingão entre 1996 e 2001. “Na segunda-feira, só as Lojas Americanas venderam uns 100 mil CDs.”

Quando atores da própria Globo são entrevistados pela emissora, ganham um cachê modesto – tão modesto que Antonio Fagundes liderou, em 2013, um protesto contra a remuneração.

Em reality shows, que demandam mais tempo dos artistas, a coisa é um pouco diferente. No programa Hora do Faro, um antigo quadro chamado “Isso eu Faço” mostrava uma competição entre celebridades, que treinavam para superar um desafio (de atirar facas a adestrar um cavalo). Em 2014, o colunista Léo Dias noticiou que a emissora pagava até R$ 20 mil aos artistas pela participação – com um adicional de R$ 10 mil a cada semana que permaneciam no reality.

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Na Globo, os jurados do The Voice recebem valores que podem chegar aos R$ 900 mil. Com os participantes, a coisa é bem mais modesta. Os calouros recebem uma ajuda de custo de R$ 700 – a emissora também banca passagem, hospedagem e fornece o figurino para as apresentações.

(A título de curiosidade, o valor não fica muito longe do outro grande reality show da Globo, o BBB. Nele, os participantes recebem um salário mínimo por mês mais R$ 500 a cada semana de sobrevivência na casa. Em A Fazenda, da Record, cada participante ganha R$ 70 mil.)

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Pergunta de @brunaperiodista, via Instagram

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