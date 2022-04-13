Os gregos antigos não tinham sobrenomes?

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Segundo a antroponímia (o estudo de nomes e sobrenomes) os gregos antigos costumavam ter um único nome, mas era comum que este fosse seguido por um ou dois termos que o diferenciassem de xarás, fosse por um contexto específico (tratar-se de um estrangeiro) ou para ajudar na identificação. Esses complementos podiam ser o nome do pai, do seu clã ou da sua região de origem.

Certamente havia muitos Tales na Grécia Antiga. Mas aquele que se tornaria o primeiro a questionar as afirmações mitológicas sobre a natureza passou para posteridade com um sobrenome. Era “de Mileto” – colônia grega na atual Turquia, onde ele nasceu.

O fato de Sócrates não ter um sobrenome conhecido é um caso de “monônimo”, palavra que abrange um conceito único e que, em se tratando de pessoas, dispensa outras apresentações. No caso dele, nem precisava, pois ele era famoso em Atenas. Seus homônimos é que teriam de dizer de onde vinham ou de quem eram filhos.

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Pergunta de @solrac_hayd, via Instagram