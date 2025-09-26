Por que a Editora Abril tem esse nome?
Foi ideia da família Civita, que fundou um negócio com esse nome... na Argentina. Entenda.
Foi ideia do italiano César Civita, irmão mais velho de Victor Civita e que fundou uma empresa com esse nome em 1941 – na Argentina.
César e Victor eram dois dos quatro filhos de Carlo Civita, representante comercial que enriqueceu com negócios nos EUA no começo do século 20. Quando os Civita voltaram para a Itália, César e Victor entraram nos negócios da família.
Nos anos 1930, César fez amizade com o herdeiro de uma das maiores editoras italianas, a Mondadori, que cresceu sobretudo graças à publicação de revistas da Disney, então uma novidade. Ele gostou do negócio e, em pouco tempo, tornou-se diretor da empresa.
Em 1938, porém, a família Civita, de origem judia, fugiu da Itália com a ascensão do fascismo e da perseguição antissemita. Na França, César continuou editando revistas infantis e trabalhando no escritório regional da Disney.
A proximidade com a empresa do Mickey fez com que ele conseguisse autorização para representar o estúdio na América do Sul. Os desenhos da Disney já eram sucesso por aqui, diga-se, mas ainda não havia acordos de licenciamento nem de direitos autorais.
César abriu um escritório da Disney em São Paulo e outro em Buenos Aires. Deslumbrado com a capital argentina, decidiu morar por lá e montar a sua própria editora. Faltava, porém, um nome para ela.
Como o foco inicial da editora seriam publicações para crianças e adolescentes, César quis um nome que transmitisse a ideia de “juventude”. Pensou, então, numa analogia com árvores e a passagem das estações. E chegou em “Abril” – mês em que, no Hemisfério Norte, o inverno acaba e a primavera começa.
Em 1947, com as publicações na Argentina a todo vapor, César e outros sócios registraram uma empresa chamada “Editora Abril” em São Paulo. O nome de Civita, porém, ficou de fora do documento, já que ele era estrangeiro e não morava no Brasil.
A empresa passou anos sem publicar nada – até que, em 1949, César convenceu Victor a deixar seus negócios nos EUA (para onde havia se mudado antes da Segunda Guerra) e explorar o filão editorial no Brasil. E assim o fez a partir de 1950, com a publicação de algumas edições de Raio Vermelho, coletânea de quadrinhos americanos (primeiro sob o nome Editora Primavera, logo substituído por Abril).
É uma versão diferente da história comumente difundida, que diz que o início da Abril veio com a primeira edição de O Pato Donald, em 12 de junho de 1950. “Victor Civita jamais explicaria os motivos que o levaram a reescrever a história da empresa”, escreve o jornalista Carlos Maranhão em sua biografia de Roberto Civita, o filho de Victor e que, por décadas, comandou a Abril. “Mas certamente (…) quis evitar que a glória de ter plantado a maior editora da América Latina fosse de seu irmão.”
Fonte: livro Roberto Civita, o dono da banca, de Carlos Maranhão.