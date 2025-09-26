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História

Por que a Editora Abril tem esse nome?

Foi ideia da família Civita, que fundou um negócio com esse nome... na Argentina. Entenda.

Por Rafael Battaglia 26 set 2025, 12h01 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Foto composição de uma antiga impressora Webendorfer utilizada pela Editora Abril nos anos 50. Em primeiro plano, a primeira edição do gibi do Pato Donald.
 (Anderson C.S. de Faria/Montagem sobre reprodução)
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Foi ideia do italiano César Civita, irmão mais velho de Victor Civita e que fundou uma empresa com esse nome em 1941 – na Argentina. 

César e Victor eram dois dos quatro filhos de Carlo Civita, representante comercial que enriqueceu com negócios nos EUA no começo do século 20. Quando os Civita voltaram para a Itália, César e Victor entraram nos negócios da família.

Nos anos 1930, César fez amizade com o herdeiro de uma das maiores editoras italianas, a Mondadori, que cresceu sobretudo graças à publicação de revistas da Disney, então uma novidade. Ele gostou do negócio e, em pouco tempo, tornou-se diretor da empresa. 

Em 1938, porém, a família Civita, de origem judia, fugiu da Itália com a ascensão do fascismo e da perseguição antissemita. Na França, César continuou editando revistas infantis e trabalhando no escritório regional da Disney.

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A proximidade com a empresa do Mickey fez com que ele conseguisse autorização para representar o estúdio na América do Sul. Os desenhos da Disney já eram sucesso por aqui, diga-se, mas ainda não havia acordos de licenciamento nem de direitos autorais.

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César abriu um escritório da Disney em São Paulo e outro em Buenos Aires. Deslumbrado com a capital argentina, decidiu morar por lá e montar a sua própria editora. Faltava, porém, um nome para ela. 

Como o foco inicial da editora seriam publicações para crianças e adolescentes, César quis um nome que transmitisse a ideia de “juventude”. Pensou, então, numa analogia com árvores e a passagem das estações. E chegou em “Abril” – mês em que, no Hemisfério Norte, o inverno acaba e a primavera começa. 

Em 1947, com as publicações na Argentina a todo vapor, César e outros sócios registraram uma empresa chamada “Editora Abril” em São Paulo. O nome de Civita, porém, ficou de fora do documento, já que ele era estrangeiro e não morava no Brasil. 

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A empresa passou anos sem publicar nada – até que, em 1949, César convenceu Victor a deixar seus negócios nos EUA (para onde havia se mudado antes da Segunda Guerra) e explorar o filão editorial no Brasil. E assim o fez a partir de 1950, com a publicação de algumas edições de Raio Vermelho, coletânea de quadrinhos americanos (primeiro sob o nome Editora Primavera, logo substituído por Abril).

É uma versão diferente da história comumente difundida, que diz que o início da Abril veio com a primeira edição de O Pato Donald, em 12 de junho de 1950. “Victor Civita jamais explicaria os motivos que o levaram a reescrever a história da empresa”, escreve o jornalista Carlos Maranhão em sua biografia de Roberto Civita, o filho de Victor e que, por décadas, comandou a Abril. “Mas certamente (…) quis evitar que a glória de ter plantado a maior editora da América Latina fosse de seu irmão.”

Fonte: livro Roberto Civita, o dono da banca, de Carlos Maranhão. 

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