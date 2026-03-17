Por que a letra “k” é usada para mandar risadas?
O "kkkkk" virou uma marca dos brasileiros online, mas também é usado por outras línguas – e tem risadas "primas" pelo mundo, tão esquisitas quanto.
É uma adaptação de “quá-quá-quá” ou “quiá-quiá-quiá” ou ainda “cá-cá-cá”, onomatopeias que já eram utilizadas para representar risadas em textos em português do século 19 e 20. É assim que vários personagens riem em livros centenários, como os de José de Alencar, Machado de Assis e Monteiro Lobato.
Não dá para saber, entretanto, como esse som se tornou a representação da risada em português. É daquelas coisas próprias de cada língua: um latido é “au au” em português, “woof” em inglês e “wan wan” em japonês.
Logo no começo da internet, o “kkkkkk” já era usado como uma abreviação de onomatopeias de riso – nos primórdios digitais, aliás, era moda encurtar palavras e alterar as grafias no dialeto digital (como “xau”, “pakas” e “quer tc?”).
O “kkkkk” é uma das marcas dos brasileiros online, mas não somos os únicos a usá-lo. Várias línguas africanas, como zulu, xhosa, shona e oromo também riem com “kkkkk”. E, em coreano, a risada é “ㅋㅋㅋㅋㅋ”, letra que representa um som semelhante ao nosso k, embora mais aspirado. De outro jeito, é como se os coreanos também rissem com “kkkkk”.
No Vietnã, embora “hihihi” seja o mais comum, o “khà khà khà” também é usado para representar risadas. Em persa, a risada é خخخخخخخخ”” – que, assim como o coreano, é lida com um som gutural parecido de “kh-kh-kh”.
Algumas línguas também criaram soluções mais criativas do que o bom e velho “hahaha”. Na Tailândia, o costume é rir com “55555”, já que a pronúncia do número se parece com “ha”. Em ucraniano e russo, o jeito é “axaxaxa”, ou os mais inusitados “бггггг” e “ггггг” (algo como “bgggggg”, “ggggggg”).
Pergunta de @filipe_spag, via Instagram.