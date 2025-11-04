Por que a maratona tem esse nome?

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O nome vem da cidade de Maratona, na Grécia. Segundo uma lenda popular, o soldado Fidípides teria corrido 40 km de Maratona até Atenas para anunciar a vitória dos atenienses sobre os persas na Batalha de Maratona, em 490 a.C. Chegando lá, ele teria exclamado apenas “Vencemos” antes de cair morto de exaustão.

Os registros históricos, porém, contam uma história diferente. O historiador grego Heródoto (c. 485 a.C.–c. 425 a.C.) relata que Fidípides, na verdade, foi enviado antes da batalha até Esparta para pedir reforços, percorrendo cerca de 240 km em dois dias, e depois retornou a Maratona. A corrida final até Atenas e a morte do mensageiro não aparecem em seus escritos, e provavelmente foram acrescentados mais tarde para dar dramaticidade à lenda.

Apesar dessa discrepância, foi a versão lendária que conquistou o imaginário popular. No fim do século 19, quando os Jogos Olímpicos da Era Moderna foram inaugurados em Atenas (1896), o filólogo francês Michel Bréal – amigo de Pierre de Coubertin, fundador dos jogos – sugeriu recriar a suposta façanha de Fidípides, estabelecendo uma prova entre Maratona e Atenas.

A primeira maratona olímpica tinha cerca de 40 km. A distância oficial atual, 42,195 km, só foi definida em Londres, em 1908, quando a largada foi deslocada para o Castelo de Windsor e a chegada posicionada diante da família real. A marca foi padronizada em 1921 e permanece até hoje.

Pergunta de Adriano Arouck, São Paulo (SP)

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