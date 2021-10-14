Por que a palavra “presente” significa tanto “agora” como “regalo”?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Todo verbo tem uma forma chamada presente particípio, que pode ser usada como substantivo ou adjetivo. “Correr” vira “corrente”, “amar” vira “amante”, “estar” vira “ente” – o da expressão “ente querido”.

A palavra “presente” nasce da junção de “ente” (ens, em latim) com o prefixo “pré-” (præ, em latim). Essa partícula, hoje, se refere a uma coisa que vem antes de outra: “pré-história”, “pré-escola” ou “preconceito”. Mas ela pode ter um significado sutilmente diferente: referir-se a uma coisa que está na frente de outra. Em um sentido espacial, e não temporal.

Assim, o presente (præsens) é literalmente algo que está na sua frente. Como se a vida fosse um filme, e o momento atual, o frame que está diante dos seus olhos neste exato instante. Agora fica fácil entender o segundo significado: o presente de aniversário é algo que se apresenta para alguém – que se põe diante de um ente querido.