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Cultura

Por que a primeira letra de uma matéria da Super é sempre maior?

Nossos designers estão muito felizes com sua pergunta, caro leitor.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2023, 10h50 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Colagem de mãos segurando lupa sobre revista.
 (Cristielle Luise/Imagens: Getty Image e Superinteressante/Superinteressante)
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Por que a primeira letra de uma matéria da Super é sempre maior? Priorizar nos meus resultados Google

Essa letra gorducha se chama “capitular” e é uma das tradições mais antigas do que hoje se chama de design gráfico: surgiu na Europa na virada da Antiguidade para a Idade Média, por volta do século 6.

Antes disso, os textos gregos e romanos eram uma confusão da perspectiva de um leitor atual. Não tinham parágrafos ou pontuação e empregavam pouco ou nenhum espaço entre as palavras. 

As capitulares apareceram com o objetivo de marcar o início de capítulos, parágrafos ou subseções nos livrões manuscritos medievais, que eram copiados um por um por monges.

Com o passar dos anos, elas se tornaram cada vez maiores e mais ornamentadas: havia letras que ocupavam toda a altura da página e continham cenas bíblicas pintadas a mão. 

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Quando começou a impressão de livros em massa com a prensa tipográfica, no séc. 15, era comum diagramar a página de modo a deixar o espaço da capitular livre para que ele fosse ornamentado manualmente depois.

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Havia outras maneiras de sinalizar o começo de um texto. Por exemplo: o tipógrafo pode destacar a primeira frase (ou as primeiras palavras) de um capítulo usando uma variação da fonte chamada versalete, que consiste em letras com forma de maiúscula e tamanho de minúscula. 

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A Super e muitas outras revistas e livros usam esses mesmos recursos até hoje, em versões contemporâneas com diferentes graus de ornamentação. Preste atenção nas páginas de uma das nossas edições impressas e você os encontrará por todo canto. 

Luadson Carvalho, de Feira de Santana (BA), via email. 

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