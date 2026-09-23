Por que a vitória-régia tem esse nome?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Por um motivo nada nacionalista: é uma referência à Rainha Vitória da Inglaterra.

A planta aquática foi descoberta em 1801 pelo botânico tcheco P. T. Haenke em um dos rios afluentes do Amazonas. No entanto, ela só foi descrita formalmente em 1837 pelo britânico John Lindley. Ele resolveu homenagear a rainha de sua terra natal, que havia acabado de subir ao trono.

Por que os cookies de internet têm esse nome?

Em 1846, Lindley enviou sementes de vitória-régia para o Jardim Botânico de Kew, em Richmond, na Inglaterra. Mas as tentativas de cultivar a planta amazônica não deram certo. Outras tentativas foram feitas em 1848 e 1849, usando rizomas (o caule subaquático) e até plantas inteiras de vitória-régias. Não deu certo.

Continua após a publicidade

As tentativas logo viraram uma competição, em especial entre o Duque de Devonshire e o Duque de Northumberland. (Ou melhor, entre seus jardineiros). Ambos investiram dinheiro em tecnologias para tentar reproduzir as condições e clima amazônico na Inglaterra.

Em novembro de 1849, o botânico Joseph Paxton conseguiu fazer a planta florescer em uma estufa na propriedade do Duque de Devonshire. Algumas das primeira mudas da vitória-régia foram enviadas à própria Rainha Vitória. Não demorou muito para que os botânicos do Duque de Northumberland e do Jardim Botânico de Kew conseguissem reproduzir o feito em suas estufas.

Continua após a publicidade

Atualmente, seu nome científico é Victoria amazonica. Podendo chegar a 2,5 metros de diâmetro, por muito tempo ela foi considerada a maior planta do tipo “nenúnfar” do mundo. No entanto, o pódio foi tomado pela Victoria boliviana, espécie descoberta em 2022 no acervo do Jardim Botânico de Kew.

Continua após a publicidade

O gênero Victoria conta com apenas três espécies conhecidas: Victoria amazonica, Victoria cruziana e Victoria boliviana.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Continua após a publicidade

Fontes: Royal Collection Trust; Royal Botanic Gardens Kew.