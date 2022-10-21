Por que algumas latas de ervilha e milho são “onduladinhas”?
Não é apenas um detalhe estético. Entenda.
Hermeticamente fechadas, já com os alimentos dentro, as latas são submetidas a altas temperaturas e pressões dentro de um tipo de panela de pressão gigante, chamada autoclave, que mata microrganismos e cozinha o alimento ali mesmo.
As ondulações (ou frisos, o nome técnico) evitam que as latas deformem ao longo desse processo. Elas são produzidas em uma máquina frisadeira (isso antes do envase dos alimentos) para que a parede da embalagem não seja plana – o que a tornaria mais frágil.
Tente amassar uma lata de ervilha com a mão. Se a superfície da área vertical da embalagem fosse 100% plana, ela ofereceria menos resistência – e afundaria. A pressão da autoclave faria isso também.
Aí que entram os frisos: cada ranhura na lata é um componente horizontal, que está na mesma direção que a força aplicada. Isso aumenta a resistência da parede da embalagem. Sem elas, as chapas de aço das latas precisariam ser bem mais grossas. E as latas seriam bem mais caras.
Fontes: Marcelo Jorcovix, diretor da Zempack (empresa da JBS de embalagens metálicas); Claudio Furukawa, professor do Instituto de Física da USP.