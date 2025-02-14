Por que as frequências de rádio FM só vão de 80 a 110, aproximadamente?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Porque é uma regra. No Brasil, as rádios FM operaram entre 88 e 108 MHz até 2021. A partir de 2022, com o fim da TV aberta analógica, algumas faixas de frequência ficaram livres e as rádios FM puderam se expandir para a faixa de 76 a 108 MHz.

Do ponto de vista tecnológico, nada impede uma transmissão fora dessa janela. Mas acontece que o espectro eletromagnético é concorrido: a aviação civil, os militares, os astrônomos, a telefonia móvel e uma série de outros órgãos públicos, empresas e afins precisam compartilhar espaço sem interferir uns com os outros.

Essa baguncinha é organizada pela Anatel, responsável pelo Plano de Uso do Espectro de Radiofrequências para o período de 2021 a 2028. Esse plano também precisa seguir certas diretrizes da União Internacional de Telecomunicações (ITU), de modo que muitas faixas são idênticas ou parecidas muito afora: na maior parte dos países, o FM fica entre 87,5 e 108 MHz. O Japão é uma exceção: vai de 76 a 85 MHz.

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Fonte: release “MCom entrega certificado às emissoras que estreiam a faixa estendida da FM”; “Plano de Uso do Espectro de Radiofrequências para o período de 2021 a 2028”.

Pergunta de @rocielima, via Instagram.