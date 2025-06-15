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Cultura

Por que o bicho de pelúcia mais comum é o urso?

Muito antes do bebê reborn, os ursinhos foram um dos primeiros brinquedos a viralizar – e tudo graças a uma costureira alemã e um presidente americano.

Por Rafael Battaglia 15 jun 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem, em fundo desfocado, de um urso marrom de pelúcia sorrindo.
 (DRZ/Unsplash)
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A primeira empresa a produzir animais de pelúcia em larga escala foi a alemã Steiff, nos anos 1880. A fundadora da companhia, Margarete Steiff, se inspirou nas revistas de costura da época – em uma delas, havia instruções sobre como fazer um boneco de elefante.

Margarete, que havia se especializado em roupas de feltro (lã compactada), usou o material para criar um alfineteiro no formato de elefantinho. As vendas foram tímidas no início, mas ela seguiu fazendo novos animais: macaco, leão, papagaio e, claro, urso. 

A Steiff mudou a estratégia e passou a vender os alfineteiros como brinquedos. Era uma alternativa mais resistente e barata às bonecas de porcelana da época. Foi um sucesso: na década de 1890, a empresa já comercializava cinco mil pelúcias por ano, dentro e fora da Alemanha.

Mas o ursinho ainda não era uma estrela. Isso só aconteceu graças a um episódio com o presidente dos EUA Theodore Roosevelt (o bigodudo que Robin Williams interpretou em

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Uma Noite no Museu).

Em 1902, Theodore partiu em uma caçada no estado do Mississipi para matar um urso-negro. A versão mais famosa dessa história conta que, depois de dias sem encontrar nenhum animal, a comitiva do presidente teria amarrado um urso ferido para que ele cumprisse o objetivo da viagem. Roosevelt, contudo, recusou.

Essa história ficou famosa nos EUA. O jornal

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The Washington Post, por exemplo, publicou algumas charges que tiravam sarro do presidente no meio da floresta. Roosevelt havia virado um meme.

Em um dos desenhos do Post, o urso aparece como um filhote preso a uma coleira. A imagem inspirou Morris Michtom, um comerciante de Nova York que viu no ursinho uma chance de surfar nessa história. Ele pediu à esposa para fazer bonecos baseados na charge e passou a vendê-los sob o nome “Teddy’s Bear” (“urso do Teddy”), apelido do presidente.

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O bichinho fez tanto sucesso que Roosevelt, mesmo detestando a piada, usou a pelúcia como o mascote da sua campanha de reeleição. E, quando a Steiff começou a vender o seu urso nos EUA, não teve alternativa senão também batizá-lo de teddy bear.

Uma parcela conservadora da população americana não gostou nem um pouco do brinquedo, sob o argumento de que ele afastaria as meninas das bonecas tradicionais e, consequentemente, da ideia de terem filhos. Mas não colou: em 1907, somente a Steiff era responsável pela venda de um milhão de pelúcias por ano. 

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O sucesso continuou nas décadas seguintes. Nos anos 1920, o brinquedo foi a inspiração para os livros do Ursinho Pooh – e, em 1957, apareceu em uma canção de Elvis Presley. E foi assim que o urso de pelúcia virou um ícone pop.

 Pergunta de

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Alessandro Alcantara de Mendonça, de Luziânia (GO), via e-mail

Fonte: artigo The Teddy Bear Was Once Seen as a Dangerous Influence on Young Children”, do Smithsonian Magazine. Livro Kids’ Stuff: Toys and the Changing World of American Childhood.

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