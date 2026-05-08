Por que o cérebro congela quando tomamos sorvete?

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Introdução A sensação de “cérebro congelado” é, na verdade, uma dor no céu da boca, que o cérebro interpreta mal. Entenda como o contato com o frio ativa o nervo trigêmeo e gera essa “dor referida”, comum ao comer gelados rápido demais. Inofensiva e passageira, descubra por que acontece e como aliviar esse incômodo.

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A dor do “cérebro congelado” ocorre no céu da boca, não no cérebro. É um exemplo de “dor referida”, onde o cérebro confunde a origem da aflição. O fenômeno é inofensivo, dura apenas alguns segundos e não causa qualquer dano cerebral. Sua ocorrência depende da velocidade de consumo e área de contato, sendo mais comum em quem tem enxaqueca. Para aliviar, pressione a língua contra o céu da boca; para evitar, consuma alimentos gelados devagar.

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A dor está no céu da boca, e não no cérebro.

Quando o palato entra em contato com o frio, há uma contração dos vasos sanguíneos locais , seguida de uma dilatação. Isso gera uma resposta que ativa o nervo trigêmeo, responsável pela sensibilidade do rosto. O que acontece é que o cérebro interpreta a dor como se estivesse vindo da testa ou da região atrás dos olhos. Esse é um exemplo de “dor referida”, que ocorre quando confundimos a origem da aflição.

“A dor é real, mas o ‘alvo’ percebido é meio enganoso. É um exemplo clássico de dor referida, o mesmo princípio de quando alguém sente dor no braço durante um infarto”, explica o neurologista Diogo Haddad, coordenador do Ambulatório de Neurologia Comportamental da Santa Casa da Misericórdia de São Paulo. Esse mecanismo não é totalmente compreendido, mas pode estar relacionado ao cruzamento de neurônios no caminho de transmissão da dor.

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Esse fenômeno não ocorre em todas as pessoas, muito menos todas as vezes que ingerimos algo frio. A sensação de “cérebro congelado” depende da área de contato do céu da boca com o alimento e a velocidade de consumo (virar um milk-shake como se fosse água não ajuda). Pessoas com enxaqueca tendem a ser mais sensíveis à dor.

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O “cérebro congelado” dura apenas alguns segundos e é inofensivo, sem necessidade de medicação. “Não há qualquer evidência de dano cerebral, vascular ou neurológico. Trata-se apenas de uma resposta exagerada, porém passageira”, afirma o médico.

Se você for atingido pelo raio congelante, basta pressionar a língua contra o céu da boca, para aquecer a região. Para evitar o episódio, a recomendação é consumir alimentos gelados devagar e evitar que eles entrem em contato direto com o palato.

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Pergunta de Manuela Mourão, São Paulo (SP)