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Saúde

Por que o cérebro congela quando tomamos sorvete?

Spoiler: a dor não tem nada a ver com o cérebro em si. Saiba como evitá-la.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 8 Maio 2026, 14h00
Ilustração cômica de uma casquinha de sorvete navegando numa canoa por entre icebergs.
 (Giovana Medeiros/Superinteressante)
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A dor está no céu da boca, e não no cérebro.

Quando o palato entra em contato com o frio, há uma contração dos vasos sanguíneos locais , seguida de uma dilatação. Isso gera uma resposta que ativa o nervo trigêmeo, responsável pela sensibilidade do rosto. O que acontece é que o cérebro interpreta a dor como se estivesse vindo da testa ou da região atrás dos olhos. Esse é um exemplo de “dor referida”, que ocorre quando confundimos a origem da aflição.

“A dor é real, mas o ‘alvo’ percebido é meio enganoso. É um exemplo clássico de dor referida, o mesmo princípio de quando alguém sente dor no braço durante um infarto”, explica o neurologista Diogo Haddad, coordenador do Ambulatório de Neurologia Comportamental da Santa Casa da Misericórdia de São Paulo. Esse mecanismo não é totalmente compreendido, mas pode estar relacionado ao cruzamento de neurônios no caminho de transmissão da dor. 

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Esse fenômeno não ocorre em todas as pessoas, muito menos todas as vezes que ingerimos algo frio. A sensação de “cérebro congelado” depende da área de contato do céu da boca com o alimento e a velocidade de consumo (virar um milk-shake como se fosse água não ajuda). Pessoas com enxaqueca tendem a ser mais sensíveis à dor.

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O “cérebro congelado” dura apenas alguns segundos e é inofensivo, sem necessidade de medicação. “Não há qualquer evidência de dano cerebral, vascular ou neurológico. Trata-se apenas de uma resposta exagerada, porém passageira”, afirma o médico.

Se você for atingido pelo raio congelante, basta pressionar a língua contra o céu da boca, para aquecer a região. Para evitar o episódio, a recomendação é consumir alimentos gelados devagar e evitar que eles entrem em contato direto com o palato.

Pergunta de Manuela Mourão, São Paulo (SP)

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TAGS:
cérebro
congelado
gelado
sorvete
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