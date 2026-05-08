Por que o cérebro congela quando tomamos sorvete?
Spoiler: a dor não tem nada a ver com o cérebro em si. Saiba como evitá-la.
A dor está no céu da boca, e não no cérebro.
Quando o palato entra em contato com o frio, há uma contração dos vasos sanguíneos locais , seguida de uma dilatação. Isso gera uma resposta que ativa o nervo trigêmeo, responsável pela sensibilidade do rosto. O que acontece é que o cérebro interpreta a dor como se estivesse vindo da testa ou da região atrás dos olhos. Esse é um exemplo de “dor referida”, que ocorre quando confundimos a origem da aflição.
“A dor é real, mas o ‘alvo’ percebido é meio enganoso. É um exemplo clássico de dor referida, o mesmo princípio de quando alguém sente dor no braço durante um infarto”, explica o neurologista Diogo Haddad, coordenador do Ambulatório de Neurologia Comportamental da Santa Casa da Misericórdia de São Paulo. Esse mecanismo não é totalmente compreendido, mas pode estar relacionado ao cruzamento de neurônios no caminho de transmissão da dor.
Esse fenômeno não ocorre em todas as pessoas, muito menos todas as vezes que ingerimos algo frio. A sensação de “cérebro congelado” depende da área de contato do céu da boca com o alimento e a velocidade de consumo (virar um milk-shake como se fosse água não ajuda). Pessoas com enxaqueca tendem a ser mais sensíveis à dor.
O “cérebro congelado” dura apenas alguns segundos e é inofensivo, sem necessidade de medicação. “Não há qualquer evidência de dano cerebral, vascular ou neurológico. Trata-se apenas de uma resposta exagerada, porém passageira”, afirma o médico.
Se você for atingido pelo raio congelante, basta pressionar a língua contra o céu da boca, para aquecer a região. Para evitar o episódio, a recomendação é consumir alimentos gelados devagar e evitar que eles entrem em contato direto com o palato.
Pergunta de Manuela Mourão, São Paulo (SP)