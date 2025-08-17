Por que o F e o J no teclado têm um traço em alto-relevo?

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Para digitar sem olhar para o teclado. Os traços mostram onde se deve colocar os dedos indicadores para otimizar a digitação – o esquerdo vai pro F e o direito fica no J. As referências táteis ajudam o usuário a se localizar.

Os outros dedos devem ficar nas teclas próximas (essas são as “linhas de base” dos dedos), enquanto os polegares descansam sobre o espaço. Dessa forma, todos os dedos ajudam na digitação – o que evita que você fique catando milho com os indicadores.

A digitação às cegas se baseia na memória muscular, e não na visão. Em 1888, o americano Frank McGurrin foi um dos primeiros a vencer uma competição de datilografia usando essa técnica. Desde então ela se popularizou e passou a ser ensinada em cursos e tutoriais de datilografia. À medida que o usuário pratica, mais palavras por minuto ele consegue digitar.

Isso vale para o teclado de layout QWERTY, usado para o alfabeto latino. Nos teclados numéricos, como as calculadoras, a referência tátil fica no número 5 – que pode ser um tracinho ou um relevo diferente das outras teclas.

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