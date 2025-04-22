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Tecnologia

Qual é a utilidade da tecla num lock?

Num sei. (Brincadeira, o Oráculo sabe sim, só não queria perder o trocadilho. Clica aí.)

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 abr 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem, focada na tecla Num Lock, de um teclado branco de computador.
 (3D_generator/Getty Images)
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Qual é a utilidade da tecla num lock? Priorizar nos meus resultados Google

Quando ela está desativada, o teclado numérico passa a ter outras funções, que estão grafadas embaixo dos números em muitos computadores. 2, 4, 6 e 8 formam setas, o 3 e o 9 se tornam page up e page down – que mudam de página em um Docs ou um arquivo PDF.

A tecla 1, com a inscrição end, leva o cursor para o final da linha que você está digitando no momento (o atalho ctrl + end, por sua vez, leva para o final do texto todo). Já a tecla 7 pode ter a inscrição home, que tem o efeito oposto: leva para o início da linha. 

Os teclados de alguns computadores antigos tinham apenas as setas sobrepostas ao teclado numérico, o que obrigava os usuários a ativar e desativar o

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num lock o tempo todo. Os PCs atuais, porém, quase sempre têm teclas separadas para essa função, localizadas na parte inferior do teclado, à direita da barra de espaço.

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O dito-cujo, enfim, é uma relíquia de uma época saudosa da informática. Já diria Obi-Wan Kenobi sobre sabres de luz: “uma arma elegante, para um tempo mais civilizado”. Para aproveitar esse clima vintage de desktop cinza com monitor de tubo, vamos presentear o leitor com alguns atalhos:

O AltGr é um shift turbinado: permite digitar símbolos exóticos como a libra (£), que é AltGr + 4. 

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Ilustração, em fundo verde, de uma tecla azul de computador.
(Nina Milleni/Superinteressante)

Ctrl + Shift + T é um atalho útil: reabre uma aba que você acabou de fechar no navegador.

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Ilustração, em fundo verde, de três teclas de computador.

O prêmio de atalho mais inútil, por sua vez, vai para o complicadíssimo Ctrl + Shift + Alt + tecla Windows + L, que abre o LinkedIn em PCs Windows. 

Ilustração, em fundo verde, de cinco teclas de computador.

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TAGS:
computador
informática
teclado
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