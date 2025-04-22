Qual é a utilidade da tecla num lock?

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Quando ela está desativada, o teclado numérico passa a ter outras funções, que estão grafadas embaixo dos números em muitos computadores. 2, 4, 6 e 8 formam setas, o 3 e o 9 se tornam page up e page down – que mudam de página em um Docs ou um arquivo PDF.

A tecla 1, com a inscrição end, leva o cursor para o final da linha que você está digitando no momento (o atalho ctrl + end, por sua vez, leva para o final do texto todo). Já a tecla 7 pode ter a inscrição home, que tem o efeito oposto: leva para o início da linha.

Os teclados de alguns computadores antigos tinham apenas as setas sobrepostas ao teclado numérico, o que obrigava os usuários a ativar e desativar o

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num lock o tempo todo. Os PCs atuais, porém, quase sempre têm teclas separadas para essa função, localizadas na parte inferior do teclado, à direita da barra de espaço.

O dito-cujo, enfim, é uma relíquia de uma época saudosa da informática. Já diria Obi-Wan Kenobi sobre sabres de luz: “uma arma elegante, para um tempo mais civilizado”. Para aproveitar esse clima vintage de desktop cinza com monitor de tubo, vamos presentear o leitor com alguns atalhos:

O AltGr é um shift turbinado: permite digitar símbolos exóticos como a libra (£), que é AltGr + 4.

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–Ctrl + Shift + T é um atalho útil: reabre uma aba que você acabou de fechar no navegador.

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O prêmio de atalho mais inútil, por sua vez, vai para o complicadíssimo Ctrl + Shift + Alt + tecla Windows + L, que abre o LinkedIn em PCs Windows.