Por que o número 90 em francês é quatre-vingt-dix, que significa (4 x 20) + 10?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Porque os celtas gauleses – como Asterix e Obelix, que eram os habitantes do território francês antes de o Império Romano invadir e anexar a região, no século 1 a.C. – usavam um sistema numérico vigesimal, de base vinte.

Nós estamos acostumados a contar de dez em dez (em grande parte, por causa do número de dedos que temos nas mãos). Inventamos um símbolo e um nome para todos os números de zero a nove. Para nos referirmos a números maiores, começamos a posicionar os símbolos um do lado do outro: 11, 12, 13… Quando somamos uma dezena, passamos a multiplicar como uma maneira de dizer que temos “dois dez” (20), “três dez” (30) e assim por diante.

Em resumo, a maneira como organizamos os números gira em torno do dez. Por isso, dizemos que nosso sistema numérico é decimal, ou de base 10.

Mas não precisa ser assim. Poderíamos contar de cinco em cinco,

Continua após a publicidade

doze em doze… ou vinte em vinte, como faziam os celtas. Línguas celtas como gaélico escocês, bretão e galês chamam o quarenta de “dois vintes”, mostrando os resquícios da base vigesimal.

Os gauleses tinham um símbolo só para o 11, só para o 12, e assim por diante. Só começavam a usar dois símbolos por número a partir do vinte. Parece estranho da nossa perspectiva, mas é questão de costume. Um gaulês também acharia estranho dizermos “quatro vezes dez mais cinco” para o 45: Asterix prefere algo equivalente a “duas vezes vinte mais cinco”, o que dá na mesma.

Continua após a publicidade

Antes de ser dominada e anexada ao Império Romano, o território que hoje é a França era ocupado por populações celtas. Os romanos chamavam essa região de Gália, que foi conquistada por Júlio César no século 1 a.C., por meio das Guerras Gálicas. A partir daí, o sistema decimal romano virou a norma.

Restaram resquícios do sistema vigesimal, como dá para ver em “

Continua após a publicidade

quatre-vingt” (80), que significa “quatro vintes” e “quatre-vingt dix” (90), “quatro vintes mais dez”. Também há respingos de base 60: o número setenta, por exemplo, é “soixante-dix“, que significa “sessenta mais dez”.

Isso só vale para a França. Outros países que falam francês, como a Suíça, Bélgica e República Democrática do Congo, descomplicaram o vocabulário. Por lá é comum ouvir septante (70), huitante (80) e nonante (90).

Continua após a publicidade