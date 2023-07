Por que o ventilador refresca se sopra ar em temperatura ambiente?

Por que o ar em movimento é melhor em roubar calor das coisas do que o ar parado. E isso vale para muitas outras situações: assoprar comida, a brisa que vem do mar, um leque etc. Vamos explicar esse fenômeno passo a passo. Primeiro, precisamos esclarecer a diferença entre temperatura e calor, no jargão dos físicos.

Temperatura, medida em graus celsius, kelvin ou fahrenheit, é o grau de agitação microscópica de um objeto. As moléculas de oxigênio, nitrogênio e gás carbônico da atmosfera estão constantemente oscilando e se trombando, como punks num mosh pit, e quanto mais quente um dia de verão, mais colisões ocorrem. Você não percebe essa agitação com os olhos, e sim com a pele. Quando você entra embaixo de um chuveiro escaldante, sua pele gentilmente informa que as moléculas de H 2 O estão agitadas demais.

Calor, por sua vez, é a energia que permite que essas colisões aconteçam. Quando dois corpos em temperaturas diferentes se encostam – como uma panela quente e o ar frio dentro da geladeira – a panela começa a transferir calor para o ar. Com isso, a temperatura da panela diminui e a temperatura do ar aumenta, até as duas se igualarem. São as moléculas da panela transferindo um pouco da dancinha delas para as moléculas do ar.

Feito esse esclarecimento, vamos à explicação. Quando você está largado no sofá naquele mormaço de verão, sem nenhuma brisa entrando pela janela, há um bolsão de ar parado em torno do seu corpo. Suponha que o ar esteja a 30 ºC – e que seu corpo, como de praxe, esteja a 37 ºC. Nessa situação, seu corpo vai transferir, aos poucos, calor para o ar.

Conforme o ar esquenta, vocês se aproximam do equilíbrio térmico. O problema: no momento em que o ar alcançar 37 ºC, você não vai mais conseguir transferir calor para ele. Aí o calor fica preso com você, e sua temperatura sobe. (De fato, quando o ar passa de uns 25 ºC, sua pele já começa a ter dificuldades para escoar calor para o ambiente, e põe em ação outros métodos para se refrescar, como o suor.)

O segredo do ventilador é renovar o estoque de ar em torno de você o tempo todo, permitindo que ele esteja sempre mais frio do que o seu corpo – e que, portanto, ele sempre roube calor de você.

Pergunta de @gustavogamagomes, via Instagram.