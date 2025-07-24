Por que olhos claros parecem mudar de cor conforme o ambiente?

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A cor dos nossos olhos é determinada pela quantidade de melanina na íris – o mesmo pigmento que pinta nossa pele. Um pouquinho de melanina significa uma cor verde; quantidades maiores trazem os tons de castanho e o preto. Não há, portanto, um pigmento azul. De onde vem a cor, então?

Você já sabe que luz solar é uma mistura de todos os comprimentos de onda visíveis, ou seja: contém todas as cores. Acontece que, em nossos olhos, há uma camada aquosa chamada estroma que dispersa intensamente as ondas azuladas (de comprimentos de onda mais curto), mas não mexe tanto com as ondas longas, que são mais avermelhadas.

O nome dessa “preferência” na dispersão de raios azulados é chamado de “efeito Tyndall”. Ele acontece em todos os olhos, mas na maioria das pessoas a melanina ocular absorve a luz. Nas pessoas que não têm tanto pigmento, porém, percebemos a cor que é a mais refletida pelo olho – a azulada.

Por isso, os olhos claros variam conforme a luz do ambiente. Em locais escuros, há poucos fótons para dispersar – e o olhar ganha um tom acinzentado. Em ambientes muito iluminados, o oposto ocorre e o azul fica mais vivo.

Da mesma forma, um local com uma luz mais fria (como a de um LED), que possuí mais luz azulada ou roxa, vai realçar a cor dos olhos azuis. Luzes amareladas, típicas de lâmpadas incandescentes, quase não emitem luz azul, o que faz os olhos puxarem mais para o verde.

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Curiosidade: o efeito Tyndall que acontece em nossos olhos é muito parecido com outro fenômeno físico, chamado de “dispersão de Rayleigh” – esta última explica porque o céu é azul: os átomos da nossa atmosfera (nitrogênio e oxigênio) dispersam mais os comprimentos de onda menores, de tons mais frios.

Pergunta de @kaltowski, via Instagram

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