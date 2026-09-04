Por que os gatos têm bigodes tão longos?
Para te sentir melhor.
Para te sentir melhor.
Os bigodes são, na verdade, órgãos sensoriais chamados vibrissas, bem diferentes dos pelos do resto do corpo. Enquanto a pelagem normal serve para proteger e esquentar a pele, as vibrissas permitem que o animal sinta o formato e a textura das coisas no ambiente.
Na base, essas estruturas têm folículos recheados de nervos, que mandam informações para o cérebro sempre que o fio esbarra em alguma coisa. Isso os ajuda a caçar e se movimentar de noite. É como um radar tátil, utilizado, inclusive, para estimar se conseguem passar por alguma via estreita.
Os gatinhos, aliás, nascem cegos e surdos, e suas vibrissas acabam sendo um dos primeiros órgãos sensoriais que eles desenvolvem para navegar o mundo. Talvez por isso as vibrissas sejam avantajadas.
Os gatos também têm vibrissas acima dos olhos, no queixo, nas partes da frente e de trás das patas.
Em comparação a outros animais, porém, elas nem são tão longas. As chinchilas, por exemplo, têm bigodões que chegam a mais de um terço do tamanho do próprio corpo.
Pergunta de Julia Sati, via email