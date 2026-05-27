Por que os monarcas do Brasil tinham nomes tão longos?
Cinco páginas de certidão de nascimento
O nome era uma espécie de “currículo”, que reunia referências a reis anteriores da dinastia, alianças com outras casas europeias e devoções religiosas. Em monarquias hereditárias, era preciso convencer que aquele indivíduo tinha “direito natural” ao trono. Dessa forma, o nome de batismo reforçava o prestígio e a legitimidade de uma linhagem.
Essa tradição europeia veio para o Brasil com a corte portuguesa em 1808. Dom Pedro I, por exemplo, foi batizado como Pedro de Alcântara Francisco António João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim. Já seu filho, Dom Pedro II, recebeu o nome de Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga.
Incluir “João” ou “Carlos”, por exemplo, evocava reis anteriores; “Leopoldo”, ligação com a Casa de Habsburgo. E menções a santos e arcanjos, como Miguel, Gabriel e Rafael, associavam os monarcas à proteção divina – já que, em Estados oficialmente católicos, como Portugal e posteriormente o Brasil Império, governar também era visto como uma missão sancionada por Deus.
Claro que, no dia a dia, ninguém passava horas chamando o imperador pelo nome completo; eles usavam apenas o primeiro nome e o título de Dom. Toda aquela lista quilométrica ficava guardada para ocasiões oficiais, documentos diplomáticos e tratados internacionais.
Pergunta de Robson Vilanova Ilha, São Sepé (RS)