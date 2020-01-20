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Por que os ônibus vibram mais quando estão parados?

Acredite: é de propósito. Mas com a melhor das intenções.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jan 2020, 13h00 | Atualizado em 22 jan 2020, 11h59
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 (Mario Guti/Getty Images)
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Por que os ônibus vibram mais quando estão parados? Priorizar nos meus resultados Google

Acredite: é de propósito. Mas com a melhor das intenções.

O trem de força do ônibus (isto é, o conjunto formado por motor, transmissão, eixo cardim etc.) vibra naturalmente em várias frequências.

Para evitar que essas vibrações desagradáveis sejam transmitidas aos passageiros, ele é apoiado no chassi por meio de amortecedores de metal e borracha chamados coxins.

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Um coxim que corta todas as frequências seria difícil de projetar. Assim, os engenheiros usam coxins que bloqueiam o tipo de vibração produzida quando o ônibus está em movimento – em detrimento da frequência que ele produz parado.

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A ideia é que o veículo vai passar mais tempo andando do que preso no semáforo, e a vibração vai incomodar por menos tempo. No congestionamento das grandes cidades, porém, o tiro sai pela culatra, e você passa horas como se estivesse segurando uma britadeira.

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Pergunta de @kraussx

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Fonte: Camilo Adas, Conselheiro para Tecnologia e Inovação da SAE Brasil (agradecemos a assessora Maria do Socorro e a equipe da revista Quatro Rodas).

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TAGS:
motor
ônibus
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