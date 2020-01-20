Por que os ônibus vibram mais quando estão parados?
Acredite: é de propósito. Mas com a melhor das intenções.
Acredite: é de propósito. Mas com a melhor das intenções.
O trem de força do ônibus (isto é, o conjunto formado por motor, transmissão, eixo cardim etc.) vibra naturalmente em várias frequências.
Para evitar que essas vibrações desagradáveis sejam transmitidas aos passageiros, ele é apoiado no chassi por meio de amortecedores de metal e borracha chamados coxins.
Um coxim que corta todas as frequências seria difícil de projetar. Assim, os engenheiros usam coxins que bloqueiam o tipo de vibração produzida quando o ônibus está em movimento – em detrimento da frequência que ele produz parado.
A ideia é que o veículo vai passar mais tempo andando do que preso no semáforo, e a vibração vai incomodar por menos tempo. No congestionamento das grandes cidades, porém, o tiro sai pela culatra, e você passa horas como se estivesse segurando uma britadeira.
Pergunta de @kraussx
Fonte: Camilo Adas, Conselheiro para Tecnologia e Inovação da SAE Brasil (agradecemos a assessora Maria do Socorro e a equipe da revista Quatro Rodas).