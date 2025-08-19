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Cultura

Por que papagaios têm fama de pet de pirata?

Você preferiria ter um papagaio ou um cachorro à bordo?

Por Maria Clara Rossini 19 ago 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem, em fundo azul, de um pirata pensativo, vestindo roupa típica, com um papagaio de pelúcia no ombro.
 (Deagreez/Getty Images)
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Por que papagaios têm fama de pet de pirata? Priorizar nos meus resultados Google

A fama começou com o livro A Ilha do Tesouro, um clássico infanto-juvenil de 1883. Na história, o pirata Long John Silver anda com o papagaio Capitão Flint no ombro. O animal (que supostamente tem 200 anos de idade) repete a frase “peças de oito” – uma referência à moeda espanhola da época.

Os personagens têm um fundo de verdade: para começar, essas aves são nativas dos climas tropicais, como o da América Central. Os europeus viam esses animais como espécies exóticas, que podiam ser vendidas a colecionadores ou cientistas.

O explorador e pirata William Dampier já mencionava papagaios falantes na costa do Caribe no século 17, e acredita-se que até Cristóvão Colombo tenha presenteado a Rainha Isabel da Espanha com as aves no século 15. Em resumo, transportar pássaros nos navios que exploravam o Novo Mundo não era incomum.

Além disso, papagaios eram pets de baixa manutenção para os marinheiros. Além de comerem menos que um gato ou cachorro, sua dieta é composta basicamente de frutas e sementes – comidas fáceis de armazenar no navio.

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E, caso decidissem se livrar do animal, bastava vendê-lo em algum porto. Sempre havia interessados – o que garantia moedas extras aos pernas-de-pau.

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Fonte: National Maritime Historical Society; Atlas Obscura

Pergunta de Arthur de Souza, de Barreiras (BA)

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América
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lenda
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