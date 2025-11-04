Por que picada de mosquito não dói?
A saliva desses insetos é feita para garantir um lanche discreto.
Milhões de anos de evolução tornaram o “bico” sugador” (o probóscide) do bicho em uma arma silenciosa. Ele é fino demais para ser sentido. No seu interior, seis miniagulhas auxiliam na sucção. Duas delas têm formato de serra, que facilita a perfuração da pele sem incomodar muito os nervos.
A saliva do mosquito fêmea (são elas que se alimentam de sangue) tem um coquetel de proteínas que anestesiam a região picada. Essas proteínas também inibem a coagulação e estimulam a dilatação dos vasos, garantindo o fluxo de sangue durante o lanchinho. Depois, o corpo começa uma resposta imunológica às substâncias invasoras – essa é a inflamação que causa o inchaço e a coceira após a picada.