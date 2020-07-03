Quais filmes mais passaram na Sessão da Tarde?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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A conta da Rede Globo no Twitter afirmou, certa vez, que Ghost leva as láureas de filme mais exibido na matinê, com 25 exibições desde 1993. A Lagoa Azul tem “apenas” 20 exibições no currículo, embora esteja mais associada, no imaginário popular, à fatídica sessão de cinema pré-adolescente e pré-Malhação.

https://twitter.com/RedeGlobo/status/966421338704502785

Este Oráculo telefonou e mandou emails à assessoria de imprensa da Globo, que não respondeu sobre os demais integrantes do ranking. Então, nós colocamos a mão na massa com auxílio de uma enciclopédia virtual colaborativa feita por fãs da rede de TV da velha família azul-marinho (palavras de BNegão na Dança do Patinho). É a Rede Globo Wiki. Pura nostalgia.

Os editores listaram, no braço, a data exata em que cada filme foi exibido (e repetido) na Sessão da Tarde. Olha só a lista. Há muitos buracos nesse levantamento, é claro: a não ser que você seja da emissora, é muito difícil garantir que cada exibição em cada dia de cada ano foi computada. Mas, do ano de 1983 em diante, a lista está razoavelmente completa, então achamos prudente iniciar a contagem neste marco. Os resultados foram:

1. De Volta à Lagoa Azul, com 18 exibições;

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2. Um Príncipe em Nova York, com 17 exibições;

3. Ghost, com 16 exibições;

4. Meu Primeiro Amor, com 14 exibições;

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5. As Patricinhas de Beverly Hills, com 12 exibições;

6. Click e Abracadabra, com 11 exibições cada um.

Sabemos que o ranking está um pouco errado. Mas vale pelas lembranças boas.