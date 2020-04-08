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História

Quais são os sete mares?

Depende da época e do povo: a expressão aparece em várias literaturas, se referindo a diferentes mares. E o sete sempre foi um número simbólico.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 abr 2020, 12h25
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 (Diane Keough/Superinteressante)
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Quais são os sete mares? Priorizar nos meus resultados Google

A Organização Hidrográfica Internacional lista mais de 70 corpos d’água que são considerados mares. Quais são esses sete, tão especiais? Depende de quem usa a expressão. Falar em “sete mares” foi um clichê na literatura de vários povos, em várias épocas. E o número sete sempre teve ares épicos ou cabalísticos.

Na Mesopotâmia, 2 mil anos antes de Cristo, já havia uma associação poética e espiritual entre os sete corpos celestes visíveis a olho nu (Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno e Júpiter) e o oceano. Não só o oceano: até hoje, em muitas línguas, os nomes dos dias da semana correspondem cada um a um planeta. Em inglês, “Monday” vem de “Moon” e “Sunday” de “Sun”. Em espanhol, “Viernes” e “Jueves” se referem a Vênus e Júpiter.

Voltando aos mares: para os árabes do ano 900, por exemplo, os tais sete eram os mares que eles precisavam percorrer para fazer comércio com o sudeste asiático. Na sequência: Golfo Pérsico, Mar da Arábia, Baía de Bengala, Estreito de Malaca, Estreito de Singapura, Golfo da Tailândia e Mar do Sul da China. Tais corpos d’água obviamente tinham outros nomes no árabe da época.

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Para os europeus da Idade Média, os mares eram o Meditarrâneo, o Adriático, o Negro, o Vermelho, o Cáspio, o Golfo Pérsico e o Mar da Arábia. Cada um com os mares que interessam.

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Já os fenícios, contemporâneos de Roma, subdividiam o Mediterrâneo em sete mares: Tirreno, Jônico, Adriático, Egeu, de Alborão, das Baleares e da Ligúria.

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Ficou curioso para saber a localização de cada um? Fica aí o desafio Google Maps do Oráculo de hoje.

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Pergunta de Izabela Barrero, São Paulo, SP

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TAGS:
Geografia
História
Literatura
mares
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