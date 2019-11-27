Qual a diferença entre cerveja e chope?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Quase nenhuma. De acordo com Estacio Rodrigues, do Instituto da Cerveja, “eles podem ser o mesmo produto. Mas a cerveja, geralmente envasada em latas ou garrafas, passa pelo processo de pasteurização [aquecimento e resfriamento extremos e rápidos para matar micro-organismos], o que aumenta seu prazo de validade”.

Já o chope é servido sob pressão diretamente de barris, e é feito para ser tomado fresco. Em outros países não existe a palavra “chope”: há apenas dois tipos de cerveja, on tap, servida em uma torneira sob pressão direto no copo, e a de garrafa, envasada na fábrica – a bebida que nós chamamos simplesmente de cerveja.

Pergunta de @ld_lopez, via Instagram.