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Cultura

Qual a disputa de pênalti mais longa de todos os tempos?

"Haaaaja coração!"

Por Leo Caparroz 18 nov 2022, 10h14 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h42
Ilustração de um goleiro na frente do gol, com os dias passando atrás dele.
 (Laís Zanocco/Superinteressante)
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Depois de cinco cobranças para cada lado, quem tiver marcado mais leva a vitória. Na maioria das vezes, é o suficiente. Mas, se ambos ainda estiverem empatados depois dessas cinco, começam os chutes alternados: se um time fizer e o outro errar, acabou.

E aí haja tensão… Mas ninguém viveu tanta agonia quanto os torcedores do KK Palace e do Civics, da Namíbia. 

O recorde para disputa mais longa por pênaltis, segundo o Guinness Book, aconteceu num jogo entre esses times, que se enfrentavam na final da Copa Namibiana de 2005. Após um empate de 2 a 2 no tempo normal, eles partiram para as cobranças. E lá ficaram por quase uma hora e meia, praticamente o período de um jogo inteiro.

Depois que todos os titulares (incluindo o goleiro) já haviam cobrado uma vez, eles partiram para uma segunda rodada – e o começo de uma terceira. Após 48 chutes (lembre que o usual é não passar de 10), o KK Palace se consagrou campeão, com o placar final de 17 a 16 – 15 dos pênaltis não viraram gols.

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Mas essa não foi a maior marca num torneio oficial. No início de 2022, Washington e Bedlington Terriers, da Inglaterra, empataram por 3 a 3 pela Ernest Armstrong Memorial Cup. Os pênaltis, então, chegaram a impressionantes 54 cobranças, com 49 gols (só cinco chutes não vingaram) e a vitória do Washington, por 25 a 24. Mas, como esses times disputavam na décima divisão do futebol inglês, o recorde não valeu.  

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É o que explica o Guinness: “A fim de padronizar nossos registros envolvendo desempenho em jogos competitivos, só podemos aceitar aqueles que ocorrem em uma classe profissional de alto nível. Isso se deve em grande parte às várias diferenças de competição de país para país, ou mesmo de cidade para cidade, nos níveis amador, semiprofissional ou escolar.” Sendo assim, os clubes da Namíbia mantêm a marca.

Fonte: Guinness World Records

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