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Ciência

Qual a importância dos mosquitos? Por que não podemos extingui-los?

Ruim com eles, pior sem eles.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 26 fev 2026, 08h00
Imagem ampliada, em fundo branco, de um mosquito.
 (Yogesh Pedamkar/Reprodução)
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Qual a importância dos mosquitos? Por que não podemos extingui-los? Priorizar nos meus resultados Google

Às vezes dá vontade, mas levar esses insetos à extinção intencionalmente seria extremamente arriscado (além de muito difícil).

Eles polinizam plantas, servem de alimento para outros bichos e ajudam no transporte de microrganismos. Algumas espécies de mosquito existem há mais de 2 milhões de anos. Só a família Culicidae reúne cerca de 3.600 espécies, das quais apenas algumas dezenas transmitem patógenos causadores de doenças.

Não sabemos exatamente quais seriam as consequências a longo prazo, mas mexer com algo que faz parte do ecossistema há tanto tempo não costuma ser uma boa ideia.

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No caso das doenças transmitidas por eles, embora a extinção não seja uma solução, o controle da proliferação dos mosquitos se torna necessário. “É diferente eliminar mosquitos que não deveriam estar aqui dos que vivem há milhões de anos em áreas silvestres. O objetivo deve ser restaurar o equilíbrio”, afirma Lincoln Suesdek, biólogo do Laboratório de Parasitologia do Instituto Butantan.

Pela primeira vez, mosquitos são encontrados na Islândia

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Isso exige uma estratégia integrada, que inclua vacinas, conscientização da população, medidas sanitárias e investimento em pesquisa. Um outro método possível é o controle biológico, que utiliza fungos e outros agentes naturais para combater os mosquitos.

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TAGS:
ecologia
extinção
Insetos
mosquito
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