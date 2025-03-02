Qual é a evidência mais antiga do uso de piercings?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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São os alargadores de Ötzi, uma múmia de 5,3 mil anos e 1,60 m de altura encontrada em 1991 na fronteira montanhosa da Áustria com a Itália. O lóbulo de suas orelhas tinha buraco com algo entre 7 e 10 mm de diâmetro.

Ao contrário das múmias egípcias, que eram embalsamadas propositalmente para o além-vida, Ötzi foi assassinado por um desafeto – há uma flecha encravada em seu ombro –, e seu corpo acabou preservado acidentalmente graças ao frio dos Alpes.

Embora não haja evidências diretas, o mais provável é que a prática seja bem mais antiga do que Ötzi. Por exemplo: o padrão peculiar de desgaste nos dentes e mandíbulas do povo das Colinas de Pavlov – que viveu há 29 mil anos, também no centro da Europa – sugere que eram usados como adornos nos lábios ou na língua.

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