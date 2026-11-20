Qual é a origem do patinho de borracha?
Há registros do brinquedo desde a primeira metade do século 20. Mas ele só alcançou o estrelato graças a uma música da Vila Sésamo.
Os brinquedos de borracha surgiram na metade do século 19, poucos anos depois do norte-americano Charles Goodyear inventar, em 1839, a vulcanização – processo que deixa a borracha in natura mais resistente e elástica, o que permitiu o uso da substância em escala industrial.
Os primeiros brinquedos do tipo, porém, eram pesados, bem diferentes dos patinhos capazes de flutuar que você conhece. Naquela época, eles eram vendidos não como companheiros para a hora do banho, mas sim como brinquedos de morder para bebês (e cachorros).
Nos anos 1930, a empresa Seiberling Latex produziu uma série de bonecos de borracha licenciados da Disney – dentre eles, alguns do Pato Donald. Mas a Seiberling não foi a única: já havia vários brinquedos no formato de pato no mercado (há, inclusive, um museu no Canadá que reúne alguns deles).
Em 1948, segundo o jornal South China Morning Post, um empresário de Hong Kong, Lam Leung-tim, criou o primeiro lote de patinhos amarelos de que se tem notícia.
No ano seguinte, o artista norte-americano Peter Ganine patenteou um brinquedo no formato do patinho moderno: pequeno, maleável, capaz de flutuar e com um rosto simpático. Foram milhões de unidades vendidas.
(Um detalhe importante: apesar de conhecido como “patinho de borracha”, o brinquedo de Ganine, assim como muitos outros que vieram na sequência, era de plástico – vinil, especificamente.)
Mas o pato só virou um símbolo na cultura pop anos depois. A culpa é de uma música da Vila Sésamo, feita em 1970. Escrita por Jeff Moss, “Rubber Duckie” é cantada pelo personagem Ernie (o Ênio), que explica por que o seu patinho de borracha que dá nome à canção é o seu melhor amigo na hora do banho.
A faixa fez tanto sucesso que, em setembro de 1970, alcançou o 16º lugar no top 100 da Billboard, ranking semanal das músicas mais ouvidas nos EUA. Também foi hit em outros países de língua inglesa. Talvez seja o equivalente gringo ao hino brasileiro da higiene pessoal: “Banho é Bom”, do ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum.
Pergunta de Robson Vilanova Ilha, São Sepé (RS)