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História

Qual é a relação entre o Rádio da tabela periódica e o rádio de ouvir?

Este Oráculo está irradiando (rs) sabedoria etimológica.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 mar 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h14
Imagem, em fundo azul escuro, da tabela periódica focada no elemento Rádio.
 (Peter Hermes Furian/Getty Images)
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Qual é a relação entre o Rádio da tabela periódica e o rádio de ouvir? Priorizar nos meus resultados Google

Ambas as palavras derivam do latim radius – que também deu origem a “raio”, nos dois sentidos da coisa: o conceito geométrico e a descarga elétrica na atmosfera. Vamos entender como. 

Entre os romanos, radius significava  “haste” e batizou muitas coisas finas, compridas e cilíndricas: bastões, espinhos, presas de animais, um tipo de azeitona fina e comprida comum na Antiguidade, o osso rádio dos nossos antebraços e até (alô, quinta série) o pênis – o bom e velho radius virilis, ou “bastão viril”. 

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Foi por isso que os raios das rodas passaram a se chamar… bem, raios. É só pensar em uma bicicleta, com as finas hastes de metal que conectam o pneu ao eixo. Por tabela, os matemáticos passaram a chamar a distância entre uma circunferência e seu centro de “raio” também (a mais antiga ocorrência registrada desse uso data do séc. 17).

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A palavra também significava “feixe de luz”. Os poetas Virgílio e Lucrécio já usavam

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radius para se referir aos raios de Sol, aos relâmpagos e às auréolas de luz que emanam da cabeça de figuras religiosas. Para entender por que, basta imaginar a luz se irradiando de um ponto central, como os raios na roda da bicicleta. Dessa acepção nasceu a palavra “radiação”. 

O aparelho de rádio funciona graças à uma forma inofensiva de radiação eletromagnética, com ondas longas. Já o elemento rádio, descoberto por Marie Curie e seu marido Pierre, libera versões mais energéticas dessas ondas, extremamente curtas e capazes de danificar nossas células. Não é coincidência, então, que ambos acabaram com o mesmo nome. 

Fonte:

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A Latin Dictionary, de Charlton Lewis e Charles Short; Online Etymology Dictionary.

Pergunta de Daniel Lavieri, de São Paulo (SP), via e-mail. 

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etimologia
latim
rádio
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