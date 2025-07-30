Qual é a rua mais curta do mundo?

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É a Ebenezer Place, localizada em uma cidade de 6,8 mil habitantes chamada Wick, na Escócia. Com apenas 2,06 m de comprimento, esse fiapo de asfalto só tem espaço para uma porta, que dá acesso ao Mackays Hotel.

Por sua vez, a rua mais estreita a reivindicar esse posto é a Spreuerhofstraße em Reutlingen, na Alemanha, que tem 31 cm no ponto mais modesto e 50 cm no ápice de sua largura (é provável, porém, que haja muitos becos de largura similar por aí que permanecem anônimos porque não têm o status oficial de rua).

Para os claustrofóbicos, uma sugestão mais sensata é a Yonge Street, em Toronto, no Canadá: 56 km em linha reta. Mais que o dobro da Av. Sapopemba, em São Paulo, considerada a maior via urbana do Brasil: 38,5 km.

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